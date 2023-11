Justyna Żyła w rozmowie z portalem WP parenting opowiedziała m.in. jak zmienił ją rozwód z Piotrem Żyłą. Justyna po raz kolejny podkreśliła, że rozstanie dało jej większą pewność siebie. Żona sportowca nie ukrywa jednak, że nie rozumie hejtu z jakim musiała się zmierzyć.

Na początku nie wiedziałam co się dzieje, po co i dlaczego wszyscy nagle zaczęli o mnie pisać. Dlaczego Justyna Żyła nagle wyskakuje z lodówki. Dla mnie to było duże zaskoczenie. Potem jak zaczęli na mnie wylewać pomyje, albo pisać zmyślone informacje, to mnie to bolało, bo jestem wrażliwą osobą. Dużo rzeczy mnie dotyka i siedzi we mnie i też dlatego czasami wycofuję się z niektórych decyzji, bo się boję, że znowu kto skrzywdzi mnie albo moje dzieci - zdradziła w rozmowie z portalem parenting.pl.