W pewnym momencie atmosfera w programie "Pnś" zrobiła się bardzo gorąca. Wszystko zaczęło się gdy Tomasz Wolny zapytał Justynę Żyłę, czy nie żałuje, że publikowała w sieci tak mocne wpisy, zwłaszcza, że ma dzieci.

Gdybyś mogła cofnąć czas, też zrobiłabyś to tak medialnie i to wszystko byłoby na oczach całego świata? - próbował dowiedzieć się prowadzący.

Jak odpowiedziała Justyna Żyła?

To jest troszeczkę tak, że nasze decyzje odpowiadamy my, ale też są dzieci. Nie chcemy nikogo oceniać, ani osądzać, ale zastanawiam się jako ojciec. Dzieci nie są wyłączone z tego świata i mimo wszystko przez te decyzje pokazywania wszystkiego od początku do końca światu dzieci też w tym uczestniczą - skomentował jej słowa Tomasz Wolny.

Justyna odpowiedziała!

Jeżeli by to się działo bez obecności internetu, cierpiały by tak samo. Myślę, że nie jesteśmy w stanie przy rozstaniu ochronić do końca te dzieci. Jednak one już są na tyle duże, że już dużo rzeczy rozumieją. Ale nie sądzę, że było im jakoś strasznie źle bo tak naprawdę chodzą do bardzo przyjaznej szkoły, gdzie mają przyjazne grono pedagogiczne, mamy dużą rodzinę - nie były w tym wszystkim tak strasznie zagubione i zatracone.