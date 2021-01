Justyna Żyła wchodzi w nowy biznes. Będzie sprzedawać kwiaty... w pudełkach

Od kilku dni znów głośno zrobiło się wokół Justyny Żyły. Celebrytka znana z publicznego oskarżania męża o zdradę i odejście do kochanki, które miało miejsce ponad dwa lata temu lata temu, znów zaczyna publicznie prać rodzinne brudy i uszczypliwie zaczepiać w mediach społecznościowych obecną partnerkę Piotra Żyły. By tego było mało, kilka dni temu kobieta publicznie wyznała, że skoczek upokorzył ją i odebrał jej samochód, którym teraz chwali się jego obecna dziewczyna - Marcelina Ziętek. Justyna jednak nie ma zamiaru się załamywać. Przedsiębiorcza blogerka kulinarna postanowiła rozkręcić własny biznes. Teraz będzie sprzedawać kwiaty w pudełkach!

Justyna Żyła rozkręca nowy biznes. Została florystką!

Chociaż od rozwodu Justyny i Piotra Żyły minęło już sporo czasu, to jednak co jakiś czas na światło dzienne wychodzą kolejne rewelacje z życia byłych małżonków. Ostatnio Justyna Żyła zdecydowała się ponownie skrytykować swojego byłego partnera. Celebrytka zwierzyła się fanom, że jej były mąż pozbawił ją i ich dwójki dzieci samochodu. Do afery w pośredni sposób odniosła się obecna ukochana skoczka, Marcelina Ziętek, przyznając, że to przez działanie Justyny Żyły na jej instagramowym profilu pojawiają się okrutne hejterskie komentarze.

Nie można niszczyć komuś życia, bo się nie ma nic lepszego do roboty! - stwierdziła Marcelina.

Na reakcję Justyny Żyły nie trzeba było długo czekać. Niespełna godzinę po wymownym komentarzu Marceliny Ziętek, była żona skoczka postanowiła udowodnić światu, że wcale nie jest pozbawiona zajęć i pasji. Co więcej, obecnie jest na etapie rozkręcania własnego biznesu florystycznego i już niebawem zacznie sprzedawać własne kompozycje kwiatowe.

W końcu spełni się jedno z moich marzeń. Od 1 lutego będziecie mogli zamówić u mnie "flower box". Na początek walentynkowy. Ktoś chętny? Będą trzy opcje do wyboru. Szczegóły w przyszłym tygodniu - napisała na InstaStory Justyna Żyła.

Później Justyna opublikowała także filmiki, na których układa kwiatowe boxy.

Instagram

Celebrytka podzieliła się a także ciekawostką na temat pochodzenia tego trendu.

Czy wiecie, że idea pudełek z kwiatami przywędrowała do Europy ze Wschodu, a dokładnie Rosji i Emiratów Arabskich? Jest to ekskluzywna forma prezentu wpisująca się w aktualne trendy. Nie ma kobiety, która nie marzy o otrzymaniu flower boxa od swojego mężczyzny - dodała.

Wiemy już, że była żona skoczka w swojej ofercie ma boxy zimowe, wiosenne, urodzinowe, a nawet ślubne. Myślicie, że chce tym coś udowodnić swojemu byłemu mężowi?

Instagram

Zobacz także: Justyna Żyła pokazała, jak niszczy pamiątki po byłym mężu! Opublikowała w sieci zaskakujące nagranie!

Justyna i Piotr Żyła rozwiedli się w 2018 roku. Od tamtej pory w mediach społecznościowych od czasu do czasu pojawiają się ostre słowne przepychanki pomiędzy byłym małżeństwem, które najczęściej są prowokowane przez Justynę Żyłę.

East News

Choć kobieta ma już nowego partnera, nadal nie może na dobre odciąć się od przeszłości.