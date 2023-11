Reklama

Już wkrótce rusza nowy program „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!”, którego prowadzącą została była już żona skoczka narciarskiego, Piotra Żyły. Celebrytka na antenie Active Family będzie namawiała pary do rozmowy i wyjaśnienia między sobą wszelkich nieporozumień. Zobacz, kto wystąpi w pierwszym odcinku programu!

Zobacz: "Boję się o dzieci! Wylewają na mnie pomyje" Jak Justyna Żyła radzi sobie z hejtem? W wywiadzie zdradziła czego żałuje

Kto wystąpi w pierwszym odcinku?

W premierowym odcinku programu „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!” poznamy historię Sylwii i Vjeka. Ona - Polka, on - Chorwat. Dwa gorące temperamenty, w których życiu burza goni burzę. Pora stanąć z problemem twarzą w twarz.

Są małżeństwem z 5-letnim stażem. Sylwia jest skrzypaczką, prawie 28 lat występowała w zespole Mazowsze. Śpiewa, gra na fortepianie i tańczy, a także udziela się aktorsko. Vjeko z wykształcenia jest ekonomistą, ale nie pracuje w zawodzie. Łączy ich gorąca namiętność, z którą wiąże się też intensywna zazdrość. Sylwia wiedziała, że przed nią było wiele kobiet w jego życiu. Gdy Vjeko zdecydował się pójść za głosem serca i zanim na stałe przeprowadził się dla niej do Polski, wyjechał do domu, by pozałatwiać wszystkie sprawy. Podczas tej wizyty, miało dojść do spotkania z byłą miłością. Czy było to tylko niewinne pożegnanie? Czy Vjeko był wierny swojej nowej wybrance? Czy obecność Justyny i kamer sprawi, że tym razem żona pozna prawdę? Wszystkiego dowiemy się już w pierwszym odcinku programu!

Zobacz: Dziennikarz "Pytania na śniadanie" wyprowadził Justynę Żyłę z równowagi! "Ja nie wiem, czy ty mnie słuchałeś!

Pierwszy odcinek programu „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!” 18 grudnia, o godz. 22.00, w Active Family.

Reklama

Sceny z pierwszego odcinka programu "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!”:

Mat. promocyjne

Mat. promocyjne