Justyna Żyła idzie jak burza! Blogerka kulinarna została właśnie aktorką, o ile to nie za dużo powiedziane. Możemy ją bowiem oglądać w najnowszym teledysku... Tomasza Niecika. Była żona Piotra i słynny wokalista disco polo grają razem parę w klipie do piosenki "Gdzie ci herosi". Oglądacie, a właściwie słuchacie na własną odpowiedzialność.

Justyna Żyła zachwycona Tomaszem Nieckiem!

Dla fanów i Tomka, i Justyny to spore zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się bowiem, że gwiazdy się znają i będą wspólnie pracować. Klip do piosenki jest utrzymany w "baśniowym" stylu, a Żyła gra w nim księżniczkę, która ulega urokowi Niecika - w końcu jest prawdziwym herosem. Nie brakuje romantycznych, choć trochę przaśnych ujęć. Co jednak najciekawsze, na sam koniec uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" przyznaje, że mogłaby być z takim facetem jak Tomasz!

Tomasz Niecik sprawił, że na planie czułam się jak księżniczka. Po prostu marzę o takim o facecie - kokietuje.

Na razie zagrali parę na potrzeby teledysku, ale kto wie... Może o czymś nie wiemy? W końcu Justyna od kilku miesięcy jest singielką, która teraz stawia na karierę!

Justyna Żyła w "Tańcu z Gwiazdami"

Stąd jej udział w show Polsatu. Za nami dopiero pierwszy odcinek programu, ale wiadomo, że Justyna nie będzie mieć łatwo. Już na samym początku została ostro skrytykowana przez jurorów, dostała najmniejszą ilość punktów w historii "Tańca...". Jednak i tak uśmiech nie znika z jej twarzy. Może to właśnie kwestia nowej miłości, albo przynajmniej zauroczenia?

Justyna Żyła na planie teledysku czuła się wyjątkowo dobrze. To początek jej przygody z aktorstwem?

