Justyna Żyła to bez wątpienia najbardziej kontrowersyjna uczestniczka 9. edycji "Tańca z Gwiazdami". Była żona Piotra Żyły stała się bardzo medialna po rozstaniu ze skoczkiem. Początkowo para podgrzewała emocje wokół siebie, nieustannie kłócąc się i wzajemnie obwiniając na portalach społecznościowych. Potem Justyna Żyła trafiła na okładkę "Playboya" i dostała swój własny program. Show "Taniec z Gwiazdami" to kolejny krok w jej karierze. Okazuje się jednak, że jej występ w 1. odcinku nie przypadł jurorom do gustu.

Justyna Żyła ostro skrytykowana w "Tańcu z Gwiazdami"

Justyna Żyła w show występuje razem z Tomaszem Barańskim. Jeszcze zanim wystartował 1. odcinek, to była żona skoczka zdradzała szczegóły z treningów na Instagramie. Widać było, że Justynie nie najlepiej idzie nauka kroków. Niestety, w 1. odcinku celebrytka pokazała swoje braki i usłyszała wiele gorzkich słów od jurorów.

Justyna ja parę występów temu mówiłam o wysokim poziomie tej edycji i teraz po twoim występie cofam te słowa. (...) Ty tańczyłaś jak przedszkolak. To jest nawet za dużo powiedziane. To był mizerny skok bez zaznaczonego telemarku. Masakra - powiedziała Iwona Pavlović.

W obronie Justyny stanął Tomasz Barański.

Przekraczamy pewne granice. Ja jestem zadowolony - powiedział.

Justyna Żyła została również ostro oceniona. Otrzymała 1 punkt od Iwony Pavlović, 5 od Andrzeja Grabowskiego i 2 od Oli Jordan. Myślicie, że pożegna się z show?

Justyna Żyła usłyszała bardzo ostre słowa od jurorów

Występ Justyny Żyły nie spodobał się jurorom

