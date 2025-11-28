Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. W późniejszych latach zyskała uznanie jako pisarka oraz promotorka życia w zgodzie z naturą. Zmarła w wieku 56 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż Robert. Jej odejście poruszyło środowisko kulturalne i show-biznesowe.

Justyna Steczkowska żegna Agnieszkę Maciąg

Na śmierć Agnieszki Maciąg zareagowało wiele gwiazd. Publicznie pożegnały ją chociażby: Martyna Wojciechowska, Ania Lewandowska czy Magda Steczkowska. Obojętna nie pozostała również Justyna Steczkowska, która opublikowała na Instagramie obszerny, pełen żalu wpis.

Kochani, dziś odeszła Agnieszka Maciąg. Trudno znaleźć słowa, które uniosą ciężar tej wiadomości

Justyna Steczkowska wspominała Agnieszkę Maciąg jako duchową przewodniczkę, która przynosiła ukojenie:

Agnieszka była jedną z tych dusz, które wchodzą w życie człowieka cicho, a zostają na zawsze. Miała w sobie łagodność, mądrość i niezwykłą umiejętność pisania tak, jakby przytulała czytelnika. Jej twórczość wnosiła do życia wielu ludzi spokój, refleksję i nadzieję, otwierając przestrzeń na coś większego. Uczyła siebie i innych, jak odnajdywać równowagę i pielęgnować dobro

Podkreśliła także osobistą więź, jaka je łączyła:

Agnieszka była także moją koleżanką: ciepłą, serdeczną i niezwykle piękną. Podziwiałam doskonałość jej urody i niezwykłą kobiecość, ale przede wszystkim była dobrą i piękną duszą

Justyna Steczkowska zakończyła swój wpis duchowym przesłaniem:

Agnieszko, nie żegnam cię na zawsze. Twoje książki będą mówiły dalej. Twoje światło zostaje w nas. Dziękuję, że byłaś

Nagła śmierci Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg odeszła 27 listopada, o czym poinformował jej mąż - Robert Wolański. Pod serią zdjęć modelki mogliśmy przeczytać:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność

Maciąg odeszła w wieku 56 lat po walce z nowotworem, o którego nawrocie dowiedziała się wiosną tego roku. Była matką dwójki dzieci i na zawsze zostanie zapamiętana jako ikona lat 90. w modelingu.

