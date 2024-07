Justyna Steczkowska przygotowuje się do wielkiej imprezy urodzinowej, która odbędzie się już 31 lipca w warszawskim klubie La Playa. Diwa szykuje dla swoich fanów moc niespodzianek, m.in. zaśpiewa remixy swoich największych przebojów. Na razie Justyna była pochłonięta zdjęciami do teledysku "Kto wciska mi kit". Powstawał on we współpracy z Bobanem Markovicem w... Serbii Zobacz: Justyna Steczkowska kręci nowy teledysk. Nie w Polsce!

Serbscy muzycy przyjęli doskonale naszą piosenkarkę. Justyna udowodniła to na swoim Instagramie, wstawiając gorący filmik, gdzie seksownie tańczy z ekipą teledysku do rytmicznej cygańskiej melodii. Fani zaś nie mogą doczekać się efektów ich współpracy, a te zobaczymy jeszcze w lipcu. Widać, że treningi Steczkowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" nie poszły na marne:)

Jak Wam się podobają kocie ruchy Justyny?

23 Lip, 2015 o 5:04 PDT