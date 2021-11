Justyna Steczkowska pokazała zdjęcie z mamą! Artystka właśnie kończy wypoczynek i zaczyna sezon koncertowy - bardzo intensywny! Okazuje się, że ostatnie wolne dni gwiazda spędziła u swojej mamy Danuty Steczkowskiej, by wypocząć i zregenerować się przez okresem intensywnej pracy na scenie. Nie ma to jak u mojej Kochanej Mamuni ❤️ ❤️ ❤️ Ostatnie ciepłe i wolne dni przed koncertowym szaleństwem - napisała Justyna Steczkowska na swoim Facebooku. Fanów urzekał fotka gwiazdy w towarzystwie mamy! Natychmiast posypały się komentarze z zachwytami. Piękna Mama z piękną córką (zarówno ciałem jak i duchem). Cudowny obrazek. Bardzo Was obie, moje Kochane serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia dla pani Danuty! Mojej nauczycielki muzyki ze Stalowej Woli. :-)) Mama to najlepsza bateria regenerująca siły pod słońcem! A my pytamy - widać podobieństwo między mamą a córką? Koncerty Justyny Steczkowskiej - terminy i lokalizacje A lista najbliższych koncertów Justyny Steczkowskiej jest długa! Pierwsze show zaplanowane już na początku września, a ostatnie - w grudniu. Oto szczegółowa lista koncertów gwiazdy. Justyna Steczkowska akustycznie: 09.09 | CHEŁM | Chełmski Dom Kultury 18.09 | RADOM | Sala Koncertowa ROK 17.10 | JELENIA GÓRA | Teatr im. C. K. Norwida 21.10 | STALOWA WOLA | Miejski Dom Kultury 22.10 | KIELCE | Filharmonia Świętokrzyska 24.10 | GRUDZIĄDZ | Centrum Kultury Teatr 25.11 | WŁOCŁAWEK | Centrum Kultury Browar B. 03.12 | BIELSKO-BIAŁA | Bielskie Centrum Kultury 06.12 | KOSZALIN | Filharmonia Koszalińska 09.12 | DĄBROWA GÓRNICZA | Pałac Kultury Zagłębie Justyna Steczkowska & Orkiestra Cygańska: 02.10 | LUBLIN | Centrum Spotkania Kultur 08.10 | TORUŃ | Aula UMK Koncert Muzyki Filmowej: 16.10 | KOSZALIN | Hala...