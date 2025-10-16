Justyna Steczkowska "Gwiazdą Dekady" z okazji 10-lecia Party.pl: "To w dzisiejszych czasach bezcenne"

Portal Party.pl w tym roku świętuje 10-lecie - urodziny czas więc zacząć! Świętowanie naszego jubileuszu rozpoczęliśmy w wymarzony sposób - w naszej redakcji pojawiła się sama Justyna Steczkowska! Ale nie był to przypadek...

Justyna Steczkowska "Gwiazdą Dekady" Party.pl!

Justyna Steczkowska - niekwestionowana gwiazda polskiej sceny oraz tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 - to właśnie ta artystka otrzymała od nas tytuł "Gwiazdy Dekady"! Dlaczego?

Wybór naszej redakcji był oczywisty - Justyna jest kilkukrotną laureatką nagród w plebiscycie "Gwiazdy Party" (m.in. "Ikona Stylu", "Jurorka Roku"), co świadczy o wielkiej sympatii oraz szacunku czytelników Party.pl do naszej laureatki.

Jestem bardzo szczęśliwa i dumna. Bardzo szanuję Waszą pracę, jesteście portalem, który szanuje ludzkie uczucia i emocje, a to w dzisiejszych czasach jest bezcenne! mówi nam Justyna Steczkowska

Zobaczcie fragment rozmowy z Justyną!

A my nie zwalniamy tempa - wkrótce przyznamy kolejne nagrody - zaglądajcie na Party.pl!

