Justyna Steczkowska "Gwiazdą Dekady" z okazji 10-lecia Party.pl: "To w dzisiejszych czasach bezcenne"
Party.pl w tym roku świętuje 10-lecie! Celebrowanie naszych urodzin zaczęliśmy z przytupem, goszcząc w siedzibie naszej redakcji Justynę Steczkowską. To ona została pierwszą laureatką nagrody "Gwiazda Dekady". Zobaczcie, jak wokalistka zareagowała na to wyróżnienie.
Portal Party.pl w tym roku świętuje 10-lecie - urodziny czas więc zacząć! Świętowanie naszego jubileuszu rozpoczęliśmy w wymarzony sposób - w naszej redakcji pojawiła się sama Justyna Steczkowska! Ale nie był to przypadek...
Justyna Steczkowska "Gwiazdą Dekady" Party.pl!
Justyna Steczkowska - niekwestionowana gwiazda polskiej sceny oraz tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji 2025 - to właśnie ta artystka otrzymała od nas tytuł "Gwiazdy Dekady"! Dlaczego?
Wybór naszej redakcji był oczywisty - Justyna jest kilkukrotną laureatką nagród w plebiscycie "Gwiazdy Party" (m.in. "Ikona Stylu", "Jurorka Roku"), co świadczy o wielkiej sympatii oraz szacunku czytelników Party.pl do naszej laureatki.
Jestem bardzo szczęśliwa i dumna. Bardzo szanuję Waszą pracę, jesteście portalem, który szanuje ludzkie uczucia i emocje, a to w dzisiejszych czasach jest bezcenne!
Zobaczcie fragment rozmowy z Justyną!
A my nie zwalniamy tempa - wkrótce przyznamy kolejne nagrody - zaglądajcie na Party.pl!
