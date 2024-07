Chyba wszyscy liczyliśmy na wyższe miejsce Krystiana Ochmana w finale Eurowizji 2022. Bukmacherzy stawiali go w pierwszej dziesiątce, ostatecznie Polak zajął 12. miejsce (co daje mu piątą pozycję wśród najlepszych wyników polskich reprezentantów). Ochman na scenie wypadł wspaniale, ale czy mogło być lepiej? Justyna Steczkowska specjalnie dla Party.pl zwraca uwagę na istotną rzecz!

Justyna Steczkowska była gwiazdą Eurowizji w 1995 roku, i choć nie zajęła wysokiej pozycji, dziś wszyscy uważają, że jej eurowizyjny utwór "Sama" z roku na rok brzmi coraz lepiej. Justyna jest zachwycona występem Krystiana, zwłaszcza jego wokalem, i podobnie jak Doda, miała nadzieję na wyższą pozycję Polaka:

Steczkowska zwraca jednak uwagę na to, że podczas występu na Eurowizji nie liczy się tylko głos i piosenka, a głównie - prezentacja na scenie!

Jedyne co to przy Eurowizji - sama nazwa - EURO i WIZJA. To jak człowiek wygląda, jak się porusza, jaki ma kontakt z publicznością, jest niezwykle ważne. Piosenka jest ważna, ale dużo ważniejsza jest wizja. Te piosenki po czasie zlewają się w całość, tam nie mamy odkrywczej muzyki, bardziej mamy osobowości i to jak kto wygląda, dlatego trzecie miejsce zajęła Hiszpania, gdzie dziewczyna wyglądała zjawiskowo, tańczyła zjawiskowo... - mówi nam gwiazda.