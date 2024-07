Justyna Steczkowska straciła kontrakt reklamowy z marką Gatta po tym, jak w mediach pojawiło się jej oświadczenie o separacji z mężem, Maciejem Myszkowskim - takie informacje podał jakiś czas temu Fakt. Piosenkarka dopiero teraz odniosła się do tych plotek. W swoim oświadczeniu zaznacza, że są one nieprawdziwe. Gwiazda nadal będzie twarzą seksownej bielizny.

Justyna Steczkowska straciła kontrakt przez rozstanie z mężem?

Justyna Steczkowska dwa lata temu ponownie została twarzą popularnej marki bieliźnianej. Od tamtej pory współpraca między diwą a firmą układa się dobrze. W wyniku ostatnich wydarzeń w życiu prywatnym artystka miała rzekomo stracić kontrakt, ponieważ firma nie chce być utożsamiania z kontrowersjami. Podano również, że trwają poszukiwania następczyni Steczkowskiej. Na Facebooku Justyny pojawiło się długie oświadczenie w tej sprawie. Dla zainteresowanej ważniejszy jest jednak inny fakt - dołączenie do koncertów "Władca Pierścieni", które już niedługo odbędą się w całej Polsce:

Kochani! Proszę przeczytajcie poniższe oświadczenie. Fantazja kolorowych mediów KOLEJNY raz mija się z FAKT-ami ???? Jak zwykle ???????????? Ale to w sumie mało ważne w porównaniu z moją niespodzianką dla Was!!! MAM ZASZCZYT ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE DOŁĄCZYŁAM NA ZAPROSZENIE SAMEGO HOWARDA SHORE DO DRUŻYNY PIERŚCIENIA! BĘDĘ GOŚCIEM SPECJALNYM KONCERTU "WŁADCA PIERŚCIENI", AŻ W PIĘCIU MIASTACH POLSKI ???????????? ZAPRASZAM ❤️ Bilety na te wyjątkowe muzyczne spotkania znajdziecie na stronie: WWW.ROYALCONCERT.PL

Dalej Justyna Steczkowska przechodzi do rzeczy. Gwiazda zamieściła na swoim Facebooku oświadczenie Gatty, w którym wypunktowane jest to, co było niezgodne z prawdą i prosi o sprostowanie.

PROŚBA O SPROSTOWANIE.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Justyna Steczkowska. Po rozstaniu została bez rajstop”, który ukazał się w dzienniku „Fakt” w dn. 9 czerwca 2017 r., zwracamy się z prośbą o sprostowanie NIEPRAWDZIWYCH stwierdzeń, które pojawiły się w artykule. Mianowicie, padły w nim poniższe sformułowania: „ (…) Ale przez zamieszanie w życiu prywatnym gwiazda nie będzie miała przedłużonego kontraktu”;

„Fakt dowiedział się, że Justyna Steczkowska (45 l.) straci swój intratny kontakt z firmą produkującą bieliznę! Wszystko przez oświadczenie o rozstaniu z mężem”;

„Marka, której twarzą od lat była Justyna, nie chce być utożsamiana ze skandalami. A Steczkowska niestety ostatnio nie ma dobrej prasy”;

„obiecaną, Justyna nie ma co liczyć. Trwają poszukiwania jej następczyni – słyszymy od osoby zorientowanej w szczegółach sprawy”.

W zamieszczonym sprostowaniu Gatty zamieszczonym przez Justynę Steczkowską na jej fanpage'u czytamy, że współpraca z Justyną Steczkowską jest aktualna. Jej życie prywatne nie ma wpływu na biznesowe decyzje:

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że ww. stwierdzenia są nieprawdziwe. Piosenkarka ambasadorką marki Gatta została ponownie 2 lata temu i jest nią nadal. Jednocześnie chcemy podkreślić, że nie poszukujemy nowej ambasadorki i że prywatne Justyny Steczkowskiej nie przekłada się na nasze decyzje biznesowe i nasz model prowadzenia biznesu. [...] - tak brzmi oświadczenie Gatty na stronie Justyny Steczkowskiej.

Poniżej - całość.

