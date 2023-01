Anna Mucha to jedna z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych projektach i sukcesach zawodowych, ale na szczęście gwiazda wśród tych wszystkich obowiązków znajduje czas na zwykłe, codzienne czynności. Tym razem aktorka wybrała się do uwielbianej przez Polaków sieciówki na zakupy. Anna Mucha postawiła na naturalność, a dobry humor nie opuszczał jej nawet na chwilę! Sami zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi! Tak wygląda codzienność Anny Muchy! Zdjęcia paparazzi Anna Mucha należy do grona gwiazd, które niezbyt często mówią o swojej prywatności. Aktorka długo ukrywała przed mediami nawet swój związek z Jakubem Wonsem i choć teraz już oficjalnie wiadomo, że ta dwójka spotyka się ze sobą od dwóch lat, to jednak w dalszym ciągu para najwyraźniej nie chce, aby ich związek był bardzo medialny. Jak to jednak w przypadku znanych gwiazd bywa - nawet tych, które starają się niezbyt wiele mówić o swoim życiu prywatnym - często na ich drodze stają paparazzi. Tak się stało i tym razem, kiedy to Anna Mucha wybrała się zakupy. Jak możemy zobaczyć na nowych zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów, aktorka była w świetnym humorze i wyglądała wspaniale. Sami spójrzcie. Zobacz także: Anna Mucha w poruszającym wpisie. "Uciekam w pomoc, żeby poczuć się lepiej" Anna Mucha tego dnia postawiła na naturalność - aktorka zrezygnowała z makijażu i miała rozpuszczone, pofalowane włosy. Gwiazda zdecydowała się również na prostą stylizację - jeansy, czarną klasyczną bluzkę i pikowaną brązową kurtkę do kolan. Look aktorki uzupełniły ciężkie, czarne botki na traktorowej podeszwie. Anna Mucha po rozmowie telefonicznej, zdecydowała się skoczyć na zakupy do popularnej sieciówki. Ze...