Justyna Steczkowska długo kazała czekać fanom na swój "#hot16challenge", ale jak piszą jej fani - warto było. W ponadtrzyminutowym utworze nagranym pod podkład z utworu "Terra" Justyna śpiewa, a właściwie rapuje, m.in. o podziwie dla pracy lekarzy w czasach koronawirusa, o destrukcyjnym wpływie ostrej polityki na nasze życie czy mowie nienawiści, która zbiera śmiertelne żniwo. Na koniec gwiazda apeluje do Edyty Górniak i Dody o przekazanie sobie znaku pokoju! To trzeba zobaczyć! Justyna Steczkowska nagrała #hot16challenge Justyna Steczkowska przedstawiając swój utwór nagrany w ramach bijącego rekordy popularności na YouTubie wyzwania, mającego promować zbiórkę pieniędzy na rzecz polskiej służby zdrowia, napisała: Kochani, trochę to trwało, ale chciałam w tej krótkiej formie powiedzieć rzeczy ważne dla mnie... dla nas... mam nadzieję...❤️ #hot16challenge2 - to mój głos. Pamiętajcie pomagajmy sobie. Wymiana dobrej energii tworzy piękny świat. Każdy artysta biorący udział w akcji nominuje kolejnych - Steczkowska nominowała Edytę Górniak i Dodę. O ile nominacja dla Dody nie wydaje się zaskakująca ( w tamtym roku Doda i Justyna pogodziły się podczas koncertu "Artyści przeciw nienawiści", a nawet zorganizowały razem rozmowę live na Instagramie), to ta dla Edyty wzbudziła niemałe zamieszanie. W ostatnich latach Górniak nie szczędziła złośliwości Justynie w wywiadach, a ostatnio stwierdziła, że edycja "The Voice of Poland" z ich wspólnym udziałem była dla niej najtrudniejszą ze wszystkich. Kilka lat temu, kiedy Justyna odeszła z programu, Górniak w jednym z wywiadów powiedziała zaś: Nie żałuję, że nie będzie Justyny. Ja się staram wybierać w życiu relacje czyste, jestem...