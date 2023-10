Justyna Steczkowska to nie tylko niezwykła osobowość na polskiej scenie muzycznej, ale też ikona stylu i obiekt uwielbienia fanów. Poza niesamowitym głosem i wrażliwością artystyczną, zachwyca urodą i figurą. 49-letniej matce trójki dzieci wyglądu mogą pozazdrościć nastolatki. Zresztą jurorka "The Voice of Poland" często pokazuje obserwatorom w mediach społecznościowych swoje ciało. Jak robi, że mimo upływu lat, ciągle wygląda tak idealnie? Jaki jest sekret jej figury? Dieta, ćwiczenia, zabiegi? Zobaczcie, co powiedziała reporterce Party.pl.

Tajemnica figury Justyny Steczkowskiej

W temacie figury nie ma prostych rozwiązań. Wie o tym wiele z nas, próbując często bezskutecznie dążyć do ideału. Ale Justynie Steczkowskiej się udało! Jak?

Nie dajcie się drogie panie wkręcić, że jakiekolwiek zabiegi pomogą wam utrzymać sylwetkę na długie lata - przestrzega.

Jak mówi, podstawą jest ruch.

Podstawą tego, żeby ciało trzymało się w ryzach, żeby mieć dużo endorfin w sobie i po prostu być szczęśliwszym każdego dnia - mówi przed kamerą Party.pl. - Po czterdziestce trzeba zejść z kanapy, bo inaczej nic z tego nie będzie. Inaczej grawitacja będzie naszą najlepszą przyjaciółką. Jak wiadomo, ona wszystko ściąga w dół.

Ile razy w tygodniu ćwiczy? Jak wygląda jej dieta? Zobaczcie, co nam wyznała Justyna Steczkowska.