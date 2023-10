Justyna Steczkowska na planie "The Voice of Poland" zdradziła, jaką jest gospodynią domową i czego nie lubi robić! Okazuje się, że gwiazda rzadko kiedy... sprząta, ale kiedy już to robi, jest wręcz "perfekcyjną panią domu"! Gwiazda przyznała również, że dobrze gotuje, ale w tej czynności wyręczają ją... synowie oraz mąż!

Justyna Steczkowska o swoim małżeństwie i obowiązkach w domu

Jurorzy "The Voice of Poland" często dzielą się na planie historiami ze swojego życia prywatnego, albo zdradzają, jak wygląda ich codzienność. Justyna Steczkowska przyznała, że... nie gotuje, bo nie lubi zmywać:

Sprzątam tylko pomiędzy koncertami, czyli bardzo rzadko. Ale jak już sprzątam, to robię to doskonale. Błysk to mało powiedziane. To jest po prostu magia, tego się nie da opisać [...] Gotuję całkiem dobrze. Ale nigdy tego nie robię, ponieważ podpisałam intercyzę, w której napisałam, że nie będę nigdy zmywać garnków, to jest nie moja praca. I nie zgadzam się w małżeństwie na takie traktowanie mnie - mówiła z uśmiechem Justyna Steczkowska.

Kto więc gotuje w jej domu? Zobaczcie fragment z "The Voice of Poland". A półfinałowy odcinek 12. edycji show już dziś o 20:00 w TVP2!

Zobacz także: "The Voice of Poland": Justyna Steczkowska komentuje plotki o konflikcie z Sylwią Grzeszczak

Justyna Steczkowska z mężem, Maciejem Myszkowskim.

