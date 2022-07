Justyna Steczkowska kończy 50 lat. Wiemy, jak będzie świętować ten dzień! Mąż ma dla niej niespodziankę

Zaledwie kilka dni temu Justyna Steczkowska świętowała swoje 43. urodziny. Z tej okazji odbyła piosenkarka wyprawiła huczną imprezę w warszawskim klubie La Playa , gdzie pojawili się jej fani oraz mąż, Maciej Myszkowski. Za naszym pośrednictwem życzenia urodzinowe dla Justyny Steczkowskiej złożyły jej koleżanki z show-biznesu . Zobacz: Gwiazdy składają życzenia Justynie Steczkowskiej. Co mówią o niej Karolina Korwin Piotrowska i Ada Fijał? Okazuje się, że przed gwiazdą kolejne przyjęcie urodzinowe. Tym razem jednak będzie świętować urodziny córki, Helenki. Za kilka dni dziewczynka skończy dwa latka i właśnie z tej okazji, jak donosi „Fakt”, Justyna Steczkowska planuje podróż na południe Europy . Justyna była już z mężem i dziećmi w Juracie. Ale spędzili tam niecały tydzień, a to zdecydowanie za krótki urlop. Teraz wyjeżdżają na południe Europy . Tam odpoczną na całego - zdradziła znajoma gwiazdy . Cała familia jest przekonana, że Helenka wniosła w ich życie niesamowitą radość. W końcu urodziła się w niezwykłą noc. Dwa lata temu z 12 na 13 sierpnia na niebie mogliśmy obserwować deszcz meteorytów. To mała księżniczka. Strój na swoje urodziny z pewnością wybierze sama . Wygląda na to, że 2. urodziny córeczki Justyny Steczkowskiej będą wyjątkowe. Zobacz: Justyna Steczkowska pokazała córkę na okładce magazynu