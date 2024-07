Justyna Kowalczyk miała stalkera! Sportsmenka opisała mrożącą krew w żyłach sytuację! Nie da się ukryć, że Justyna Kowalczyk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce z ogromnymi sukcesami na koncie. Co za tym idzie, ma również bardzo dużo wiernych fanów. Niestety taka popularność może się wiązać z nieprzyjemnościami, które w ostatnim czasie spotykały gwiazdę. Justyna Kowalczyk w felietonie dla ekstra.sport.pl wyznała, że była prześladowana przez stalkera!

Kilka dni temu spod domu moich rodziców w Kasinie Wielkiej policja zabrała oszołoma z nożem.Oszołom ów już niejedną noc przespał na pobliskim przystanku autobusowym. Przyjeżdżał z drugiego końca Polski, gdy dowiadywał się, że mogę być z rodziną. Od kilku lat twierdzi, że broni mnie przed szatanem i że moje życie do niego należy. Rzeczy, które wypisywał do mnie na Facebooku, nie nadają się do publikacji. Bałam się go od dawna. Bo nikogo nie boję się tak bardzo jak fanatyków.