Justyna Kowalczyk opublikowała na swoim Instagramie wzruszający, niezwykle wymowny wiersz Wisławy Szymborskiej "Kot w pustym mieszkaniu", opowiadający o pustce po śmierci bliskiej osoby. Słowa utworu chwytają za serce:

Umrzeć - tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu. Wdrapywać się na ściany. Ocierać między meblami. Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci - brzmi początek wiersza.

Justyna Kowalczyk na pogrzebie swojego męża, Kacpra Takielego, który zginął podczas wyprawy w szwajcarskich Alpach, wygłosiła poruszającą przemowę. Obiecała, że wraz z synem, Hugonem, będą czerpać z życia garściami, tak jak życzyłby sobie tego mąż sportsmenki i tata chłopca:

Będziemy żyć, jak nauczył nas Kacper. Pełnią. Będziemy zwiedzać świat i zdobywać szczyty. Będziemy na każdą minutę zachłanni, jak On. To wszystko przy makaronie, pysznym winie i aromatyczniej kawie (dwie ostatnie pozycje ja!). Przyznaję Mu rację: życie jest za którkie, by się pierdołami przejmować. Perspektywa mi się zupełnie zmieniła. Hugo miał cudownego Tateła! Gdybym kilka lat temu wiedziała, że ta historia będzie miała taki przebieg, wskoczyłabym w ogień z jeszcze większą siłą!