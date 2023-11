Mówią o nich "najpiękniejsza para świata" - Justin Bieber i Hailey Baldwin są od kilku tygodni małżeństwem. Oni sami niechętnie komentują swoje życie prywatne w mediach, jednak ich znajomi robią to o wiele chętniej...

Reklama

Zobacz: Justin Bieber skomentował zdjęcie Hailey Baldwin. Te słowa mogą całkowicie załamać Selenę Gomez!

Okazuje się, że Justin nie do końca potrafi cieszyć się tym, co go spotkało. Mówi się szczególnie o tym, że jest niepewny uczuć do Hailey! Z jednej strony bardzo ją kocha i cieszy się, że z nią jest. Z drugiej jednak strony czuje się zagubiony i nie potrafi poczuć się naprawdę szczęśliwym.

Justin przeżywa lepsze i gorsze momenty (...). Cierpi, ponieważ wie, że jest naprawdę szczęściarzem, ale są takie dni, kiedy czuje się po prostu pusty i zagubiony. Czuje, że traci w życiu coś, czego nie może kupić. To utrata poczucia szczęścia. Jest naprawdę wdzięczny za swoje wspaniałe życie, a zwłaszcza za Hailey. To dla niego trudne, że nie może po prostu się wszystkim cieszyć i czuć się szczęśliwym. Z tego powodu był już kiedyś na terapii - opowiada znajomy Justina w rozmowie z magazynem "People".

Być może Justin i Hailey za wcześnie podjęli decyzję o tym, żeby być razem. Oboje są bardzo młodzi, a w świecie show-biznesu ciężko o stabilizację i miłość. Jeszcze jedna kwestia pozostaje otwarta - Bieber nie do końca otrząsnął się po rozstaniu z Seleną Gomez - czy to właśnie przy jej boku poczułby prawdziwe szczęście?

Więcej: Smutna, szara, zmęczona... Hailey Baldwin spaceruje bez Biebera. Selena Gomez ma powód do radości?

Justin Bieber żałuje ślubu z Hailey? Wyglądają na idealną parę. Jak jest naprawdę?

East News

Reklama

Czy w jego sercu jest jeszcze Selena?