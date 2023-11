Justin Bieber i Hailey Baldwin wzięli ślub w październiku 2018 roku. Jednak w ich przypadku nie można użyć stwierdzenia "i żyli długo i szczęśliwie". Wręcz przeciwnie - dopiero po ślubie zaczęły się dla nich prawdziwe problemy. Chodzi przede wszystkim o Justina Biebera i jego stan psychiczny. Muzyk wciąż nie może sobie poradzić z powracającą depresją. Niestety, cierpi na tym przede wszystkim jego związek.

Nowe zdjęcia Justina Biebera i Hailey Baldwin

Plotki o kryzysie w ich związku krążą w mediach już od dłuższego czasu. Powodem miały być między innymi problemy psychiczne Justina, ale również jego słabość do Seleny Gomez. Podobno piosenkarz wciąż nie może zapomnieć o byłej ukochanej. Niektórzy twierdzą, że nadal spotyka się z nią w tajemnicy przed żoną. Justin Bieber i Hailey Baldwin robią jednak wszystko, aby zaprzeczyć tym plotkom. Ostatnio na ich kontach na Instagramie pojawiła się seria wspólnych zdjęć i filmików, w których nie szczędzili sobie czułości.

Fotoreporterzy spotkali niedawno Justina i Hailey w centrum Nowego Jorku. Para nie wyglądała jednak na szczęśliwą. Wręcz przeciwnie, sprawiali wrażenie, jakby byli ze sobą na siłę. W pewnym momencie Justin i Hailey stanęli na przeciwko siebie i zaczęli się kłócić! O co? Ponoć powodem sprzeczki między nimi była impreza u Kendall Jenner, na której pojawiła się modelka. To mogło nie spodobać się Justinowi, ponieważ Kendall jest jego byłą dziewczyną! Widocznie piosenkarz nie chce, żeby jego żona przyjaźniła się z jego ex.

Czy przetrwają ten kryzys?

East News

Justin przechodzi teraz trudny czas

East News

