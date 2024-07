Chris Brown wie jak zadbać o promocję. Ponieważ starsi słuchacze po tym jak pobił Rihannę nieco się od niego odwrócili, postanowił trafić do młodszej rzeszy fanów. Najpierw nagrał piosenkę i teledysk do "Next to you", gdzie pojawia się Justin Bieber, a teraz chce go wykorzystać w kampanii reklamowej swojej kolekcji ubrań.

Teraz ma pewność, że ubrania kupią nie tylko jego fani, ale także miłośnicyJustina Biebera na całym świecie. A ten ma ich miliony na całym świecie.

Pierwsze zdjęcie już pojawiło się na Twitterze. Podobają się Wam takie ubrania? Kupilibyście je ze względu na Chrisa, czy Justina?