Justin Bieber doskonale wie co robić, żeby przetrwać w show-biznesie. Młody gwiazdor właśnie obwieścił całemu światu na swoim Twitterze, że "został ojcem". W ostatnim Justin czasie często podkreślał, że chciałby wcześnie mieć dziecko, a Selena Gomez została przyłapana z testem ciążowym. To jednak nie chodzi o ciążę nastolatków, a o psa Baylora.



Para zdecydowała się na wspólną adopcję zwierzaka ze schroniska. Tym samym ucięła jego przykry żywot. Dla Seleny będzie to już piąty ocalony w ten sposób pupil. Dla Justina z kolei, jest to test czy sprawdzi się jako ojciec - tak podobno mówi Gomez.



Czas z psem Justin i Selena będą spędzali na zmianę. Zależy kto w danej chwili będzie miał wolne, a kto będzie koncertował.



Życzymy powodzenia w dalszym wychowywaniu nowego przyjaciela i... siebie nawzajem.



