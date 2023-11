Wiosną tego roku Justin Bieber zaskoczył wszystkich, gdy ogłosił, że zaręczył się z Hailey Baldwin! Ta wiadomość była szokująca dla fanów piosenkarza, ponieważ zaledwie kilka miesięcy wcześniej spotykał się z Seleną Gomez. Jednak po kolejnym rozstaniu z piosenkarką, Justin znalazł pocieszenie w ramionach pięknej modelki, z którą spotykał się przed laty. Ten powrót po latach do byłej dziewczyny tak go uszczęśliwił, że kilka tygodni później poprosił ją o rękę.

Jestem tak bardzo zakochany we wszystkim, co dotyczy ciebie! Tak bardzo zależy mi na tym, aby spędzić całe życie, poznając każdą część ciebie, kochać cię cierpliwie. Moje serce jest CAŁKOWICIE i W PEŁNI TWOJE i ZAWSZE postawię cię na pierwszym miejscu! Jesteś miłością mojego życia, Hailey Baldwin, i nie chciałbym spędzić życia z nikim innym. Sprawiasz, że jestem o wiele lepszy i tak dobrze się uzupełniamy. To zabawne, ponieważ teraz, z tobą, wszystko wydaje się mieć sens! Najbardziej podekscytowany jestem tym, że mój młodszy brat i siostra zobaczą kolejne zdrowe, stabilne małżeństwo, napisał Justin.