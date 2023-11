Justin Bieber i Hailey Baldwin na okładce Vogue

2 z 6

Hailey Baldwin i Justin Bieber wzięli cichy ślub we wrześniu 2018 roku, zaledwie kilkanaście tygodni po tym, jak oficjalnie zostali parą. Jednak pierwsze chwile ich wspólnego życia nie należały do najłatwiejszych. Justin Bieber w wywiadzie dla magazynu "Vogue" wspomniał, że jego sława wiele go kosztowała. Przez to, że w tak szybkim czasie stał się gwiazdą, którą uwielbiały miliony osób na całym świecie, zaczął mieć problemy psychiczne. Do tego doszło trudne dzieciństwo. Justin Bieber wyznał, że jego mama miała depresję, z kolei tata leczył się z powodu napadów agresji. To mocno nadszarpnęło zdrowie psychiczne muzyka. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Justin Bieber poddał się trudnej terapii, która miała mu pomóc wyrzucić z siebie toksyczną przeszłość, aby móc skupić się na nowej relacji.

