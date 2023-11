3 z 4

Pattie ponoć pobłogosławiła małżeństwo Justina z Hailey, jednak nie była przekonana do tego związku. Gwiazdy zdecydowały się bowiem tylko na ślub cywilny. Jednak od kilku tygodni mówi się, że w tym roku powiedzą sobie również "tak" przed Bogiem. To najprawdopodobniej przekonało Pattie do synowej. Pisarka na swoim Twitterze nazwała modelkę "aniołem".

Myślę, że jesteś aniołem przysłanym z nieba Hailey - czytamy wpis Pattie.

Gwiazda zakończyła zdanie serduszkiem skierowanym do modelki!