Związek Justina Biebera i Hailey Baldwin wzbudza ogromne kontrowersje! Tempo, z jakim pokonują kolejne etapy, jest godne podziwu. Przypomnijmy, że Justin Bieber związał się z Hailey Baldwin chwilę po tym, jak zakończył długoletni i burzliwy związek z Seleną Gomez. Po kilku tygodniach piosenkarz... poprosił ukochaną o rękę! Teraz plotkuje się, że podobno para wzięła już ślub w tajemnicy. Choć co jakiś czas pojawiają się także doniesienia o kryzysie w ich związku, wygląda na to, że nie ma w nich nawet cienia prawdy. Wystarczy spojrzeć na najnowsze zdjęcia Justina Biebera i Hailey Baldwin. To jest prawdziwa namiętność! Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i oceńcie sami!

