Julianne Moore to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych aktorek w Hollywood, która opórcz pięknym uśmiechem, wyróżnia się także naturalnym kolorem włosów. Aktorka słynie z temapreamentu i tym bardziej dziwi fakt, że w Nowym Jorku została przyłapana w takiej stylizacji. Czarne spodnie o długości 7/8 i czarny oversize'owy płaszcz w połączeniu z ciemną, granatową koszulą wyglądały bardzo smutno. Mocnym punktem tej stylizacji z kolei były ekstrawaganckie szpilki. Stylizację dopełniał oczywiście przepiękny uśmiech gwiazdy, który odciągał uwagę od tego w co jest ubrana.

My za Julianne trzymamy kciuki podczas oscarowej nocy, ponieważ została nominowana do tej prestiżowej nagrody za film "Still Alice".

