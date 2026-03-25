Julia Żugaj się rozstała? Jej partner widziany na aplikacji randkowej

Julia Żugaj to jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd w mediach społecznościowych, która ma mnóstwo fanów. Influencerka stworzyła wokół siebie ogromną społeczność na TikToku, co dało się odczuć, gdy Żugaj brała udział w „Tańcu z gwiazdami”. Na początku 2025 roku głośno zrobiło się o jej relacji z Kacprem Dworniczakiem. Razem z gitarzystą współpracującym m.in. z Andrzejem Piasecznym szybko zaangażowali się w związek i przenieśli się do Londynu. Teraz wiele wskazuje na to, że Żugaj i Dworniczak nie są już razem.

Julia Żugaj się została? Kacper Dworniczak szuka dziewczyny na aplikacji randkowej

W ostatnim czasie internauci spekulowali o kryzysie w związku Julii Żugaj i Kacpra Dworniczaka. Podejrzenia pojawiły się, gdy influencerka wróciła do Polski i zaczęła spędzać w kraju coraz więcej czasu. Natomiast jej partner nadal pozostaje w Londynie. Teraz pojawiły się poważniejsze dowody.

Na TikToku pojawiło się nagranie ze screenami profilu Kacpra Dworniczaka na Tinderze. Warto zwrócić uwagę, że przy jego imieniu znajduje się niebieski znaczek, potwierdzający jego tożsamość. To oznacza, że rzeczywiście jest to profil należący do partnerka Julii Żugaj i nie ma mowy o „kradzieży” zdjęć.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie głośno jest o innym rozstaniu. Kolejne polskie gwiazdy czekają na rozwód, a sąd wyznaczył już decydujący termin.

Julia Żugaj i Kacper Dworniczak nie są już razem? Para mieszkała razem w Londynie

Związek Julii Żugaj i Kacpra Dworniczaka budził spore emocje w mediach. Ich relacja rozwijała się bardzo dynamicznie. Para szybko postanowiła zamieszkać razem w Londynie. To właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii gitarzysta uczęszcza na studia muzyczne. Jego partnerka natomiast nie wyobrażała sobie być w związku na odległość.

Czułam, że potrzebuję zmiany, że potrzebuję zacząć wszystko od nowa. Przede wszystkim poukładać wszystko od nowa. Kiedy pojawiły się rozmowy o przeprowadzce Kacpra do Londynu, to miałam w głowie jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość. To będzie jeszcze trudniejsze dla Ciebie. Wtedy coś kliknęło w mojej głowie mówiła influencerka w mediach.

