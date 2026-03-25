Julia Żugaj właśnie zaregaowała na najnowsze medialne doniesienia na swój temat?. W ostatnich miesiącach bylo głośno o związku młodej gwiazdy z gitarzystą Kacprem Dworniczakiem, a teraz wiele wskazuje na to, że ich relacja została zakończona.

Julia Żugaj w wymownym wpisie

Julia Żugaj dzięki swojej zawrotnej karierze w mediach społecznościowych dostała też szansę pokazać się szerszej publiczności w tradycyjnych mediach. Młoda gwiazda miała szansę zaprezentować swoje umiejętności między innymi w programach Polsatu takich jak "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Po kolejnych sukcesach przyszedł moment na ten prywatny. Julia związała się z gitarzystą Kacprem Dworniczakiem, który na co dzień studiuje w Londynie. Między innymi to skłoniło Żugaj do przeprowadzki do Anglii:

Czułam, że potrzebuję zmiany, że potrzebuję zacząć wszystko od nowa mówiła wówczas Julia w mediach.

Niestety, w ostatnim czasie media coraz częściej zastanawiają sie, co dzieje się ze związkiem młodych artystów. Teraz Julia Żugaj podgrzała atmosferę publikując wymowny i smutny wpis w mediach społecznościowych. Na tle zdjęcia prosto z samolotu napisała kilka nieco enigmatycznych słów na temat relacji.

Czasami spotykasz kogoś i wydaje ci się, że macie wspólne cele i plany. Że chcecie tego samego. A później okazuje się, że tak nie jest - że ta druga osoba widzi swoją przyszłość inaczej, niekoniecznie obok ciebie. I wtedy trzeba umieć to przyjąć, zamiast na siłę dopasowywać ją do siebie napisała influencerka.

W kolejnych słowach Julia podzieliła się też swoją refleksją podsumowującą ostatni czas w jej życiu.

To był dla mnie ważny czas, który dużo mi uświadomił. Zrobiłam krok w tył, żeby wrócić do siebie. Potrzebuję jeszcze chwili dla siebie, wrócę silniejsza, mam nadzieję, że jak najszybciej przekazała Żugaj.

Tego samego dnia media obiegły też wieści na temat jej już prawdopodobnie byłego chłopaka Kacpra.

Fani znaleźli potwierdzenie zakończenia związku Julii Żugaj?

25 marca media obiegła informacja rzucające nowe światło na relację Julii Żugaj i Kacpra Dworniczka. Fani Julii Żugaj zauważyli jeden szczegół. Na TikToku zostało udostępnione nagranie ze zrzutami ekranu potwierdzającymi obecność zweryfikowanego profilu Kacpra Dworniczaka na popularnej aplikacji randkowej, co może sugerować, że muzyk nie tylko nie jest w związku z Julią Żugaj, lecz także szuka już innej życiowej partnerki.

