Julia Żugaj to znana szczególnie wśród młodszej publiczności influencerka i twórczyni internetowa, która rozwija swoją karierę również jako piosenkarka. Swoją medialną karierę rozpoczynała na platformie Musical.ly, publikując tam filmy o tańcu oraz codziennym życiu. Dziś ze swoimi treściami trafia do kilkumilionowej publiczności zarówno na TikToku, jak i Instagramie. Zgromadzenie tak dużej rzeszy fanów (nazywanych "Żugajkami") sprawiło, że Julią zainteresowała się też telewizja. W 2024 roku wzięła udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału, zdobywając drugie miejsce. Rok później zaproszono ją również w roli uczestniczki do programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz wprost mówi, jak wspomina to doświadczenie.

Jak Julia Żugaj wspomina udział w "Twoja twarz brzmi znajomo"? To wyznanie zaskoczy internautów

Julia Żugaj - podobnie jak wiele gwiazd polskiego i zagranicznego show-biznesu - zdecydowała się na stworzenie podsumowania 2025 roku w kontekście zarówno swojej zawodowej kariery, jak i prywatnych poczynań. Oryginalnie postanowiła wymienić kilka najważniejszych dla niej momentów i ocenić je w skali od 1 do 10. Młoda gwiazda doceniła, że w ostatnich 12 miesiącach bardzo wiele podróżowała, zaczęła regularnie biegać, a także ścięła włosy, fundując sobie jednocześnie wizerunkową metamorfozę. Uwagę internautów zwróciły jednak mniej pozytywne oceny.

Jako jeden z elementów 2025 roku Julia nie pominęła też faktu udziału w telewizyjnym programie rozrywkowym "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie wcielała się w postaci znanych polskiej i zagranicznej publiczności gwiazd muzycznych. Doświadczenie to oceniła notą 4/10, a w dodatku dodała komentarz, który wśród internautów wywołał niepokój.

Traumatyczne przeżycie, ale dużo się nauczyłam i poznałam wspaniałych ludzi odniosła się do udziału w TTBZ Julia Żugaj

Wśród najpopularniejszych komentarzy znalazł się ten dociekający o szczegóły tak sformułowanego przez influeencerkę odniesienia do telewizyjnego programu.

Ciekawa jestem backstory o TTBZ i czemu był to aż tak ciężki czas. Zapewne kontrakt zabrania zdradzać szczegółów - a szkoda. napisała jedna z internautek

Nie zabrakło też oczywiście ogromu słów wsparcia, podziwu i gratulacji od wiernych fanów:

JESTEŚ MEGA SILNA❤️

JULKA, JESTEŚ NAJSILNIEJSZA OSÓBKĄ JAKĄ ZNAM ❤️‍🩹🧸

Leć wysoko i bądź szczęśliwa ❤️

Julia Żugaj rozpoczyna nowe życie w Londynie!

W podsumowaniu roku Julii Żugaj nie zabrakło też wspomnienia o decyzjach, które bardzo mocno wpłynęły na codzienność młodej gwiazdy. Z radością wyznała, że jest w dającej jej szczęście nowej relacji, którą rozwija w Londynie - mieszkając tam obecnie na stałe. Wyznała w dodatku, że rozpoczęła terapię, co również spotkało się z pozytywnym odbiorem internautów.

Jestem dumna, że zaczęłaś terapię napisała do Julii jedna z obserwatorek

A wy co najlepiej będziecie wspominać z 2025 roku?

