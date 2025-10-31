Julia Żugaj po raz kolejny udowodniła, że nie boi się zmian w swoim życiu. Młoda gwiazda opublikowała na swoim kanale na YouTube nowy film, w którym pokazała efekty spektakularnej metamorfozy. Do tej pory Julia Żugaj pokazywała się w długich włosach, ale teraz to już przeszłość. Celebrytka pokazała się w nowej fryzurze.

Julia Żugaj ścięła włosy i pokazała się w krótkiej fryzurze

Julia Żugaj jakiś czas temu zachwycała swoimi występami w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz próbuje swoich sił w najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Julia Żugaj regularnie dodaje również filmiki na YouTuba i to właśnie tam zaprezentowała swoim fanom nową fryzurę. Julia Żugaj wybrała się do salonu fryzjerskiego aby nie tylko zdjąć długie, doczepiane pasma włosów, ale również ściąć swoje naturalne włosy. Teraz gwiazda ma krótkiego, klasycznego boba.

Widzę we mnie swoją mamę teraz. Nie już nastolatka, tylko jak dorosła. Naprawdę mega mi się podoba mówiła zachwycona Julia Żugaj.

Jak zareagowali fani? Są zachwyceni metamorfozą Julii Żugaj.

Mega pięknie wyglądasz, elegancko i z klasą

Nigdy cię ni widziałam w takiej odsłonie , ale przepięknie jest!! komentują internauci pod filmem na YouTube.

Julia Żugaj zamieszkała w Londynie

Zmiana fryzury to niejedyna zmiana na jaką zdecydowała się ostatnio Julia Żugaj. Młoda gwiazda kilka miesięcy temu zaskoczyła wszystkich informując, że przeprowadza się do Londynu. Julia Żugaj spakowała swoje walizki i poleciała do ukochanego, który rozpoczął studia właśnie w Londynie. Chociaż wcześniej tak głośno Julia nie mówiła o swoich uczuciach i relacji z Kacprem Dworniczakiem, kilka miesięcy temu wyznała wprost, że nie chce być w związku na odległość.

Pomyślałam, że dlaczego by nie spróbować mieszkać w dwóch miejscach naraz. Mogłabym mieć wszystko to, co kocham w Polsce, a jednocześnie w Londynie być całkowicie anonimowa. Czuć wolność i spokój, który tutaj czuje i spróbować. No i postanowiłam posłuchać mojej intuicji i podjęłam decyzję o przeprowadzce tłumaczyła na swoim filmie opublikowanym w sieci.

Teraz kilka miesięcy po przeprowadzce Julia Żugaj zaskoczyła kolejną zmianą. Zobaczcie sami, jak się prezentuje w krótkich włosach.

