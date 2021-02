Julia Wieniawa odpuściła dietę na jeden dzień! "Wiecie co? Jest mi z tym dobrze!"

Tłusty Czartek to idealny pretekst do odpuszczenia wyrzeczeń i jedyny taki dzień, kiedy po zjedzeniu masy pączków, zamiast katować się wyrzutami sumienia, możemy z dumą i pełnym brzuchem wylegiwać się na kanapie. Okazuje się, że z tego przywileju postanowiła skorzystać nawet Julia Wieniawa, która na co dzień bardzo dba o swoją sylwetkę, stosuje specjalną dietę i może pochwalić się idealną wagą. Musimy przyznać, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, a zjedzenie takiej ilości pączków, to prawdziwy wyczyn.

Julia Wieniawa chwali się swoimi "guilty pleasures" w Tłusty Czwartek

Faworki, pączki, donuty, wypieki - wczoraj słodkości zalały całe media społecznościowe, a gwiazdy z chęcią pokazywały, jak świętują Tłusty Czwartek. Tego dnia mało kto myślał o diecie i liczeniu kalorii. A jak wyglądało to w przypadku Julii Wieniawy? Uwielbiana aktorka opublikowała na swoim Instagramie relacje, na której paradując w pięknym szlafroku zwierzyła się ze swoich małych, grzesznych przyjemności.

Nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj zjadłam cztery pączki! Nadal mam jeszcze dwa, ale dobra, zostawię Nikodemowi żeby nie było - powiedziała rozbawionym głosem - W każdym razie dzisiaj mam totalny guilty pleasure, i wiecie co? Jest mi z tym dobrze - dodała.

Choć dla niektórych cztery pączki mogą wydawać się bułką z masłem, musimy przyznać, że te, które pojawiły się w kuchni Julii Wieniawy były naprawdę pokaźnych rozmiarów. Co więcej, ze słów Julii Wieniawy możemy wnioskować, że nie wiadomo, czy rekord nie zostałby pobity, gdyby nie Nikodem Rozbicki. To jednak nie koniec przyjemności, jakie gwiazda postanowiła sobie zafundować tego dnia. Wieczorna pielęgnacja twarzy, ciepła kąpiel i ulubiony serial - jak widać każdy lubi się czasem polenić.

W Tłusty Czwartek nawet Julia Wieniawa postanowiła się złamać. Aktorka zdradziła, że zjadła aż cztery pączki! Przebiliście ją?

Jak dodała dwa zostawiła dla Nikodema. Jak widać małe wyrzeczenia nam nie zaszkodzą. Julia Wieniawa może pochwalić się naprawdę rewelacyjną sylwetką.