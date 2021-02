Ile waży Julia Wieniawa? Przy wzroście 161 centymetrów jej waga jest idealna!

Julia Wieniawa nieustannie zachwyca nie tylko licznymi talentami, ale również wyjątkową urodą i świetną sylwetką. Młoda aktorka, która już jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd, chętnie dzieli się z fanami sekretami swojego olśniewającego wyglądu. Stosuje specjalną dietę, ale nie stroni również od wysiłku fizycznego - uwielbia jogę, a w swoim nowym domu ma nawet własną siłownię. Jak się okazuje, jej wysiłki nie idą na marne.

Zobacz także: Ile waży Martyna Wojciechowska? "Tyle ważę i nie zamierzam się odchudzać"

Ile waży Julia Wieniawa?

Występując na czerwonym dywanie, Julia Wieniawa często wybierała kreacje, które doskonale podkreślały i pokazywały jej szczupłą, wyćwiczoną sylwetkę. Gwiazda, która ma 161 cm wzrostu w maju 2019 roku wyznała, że waży 51 kilogramów, ile waży teraz?

Mogę powiedzieć, ja się nie wstydzę swojej wagi. Aktualnie ważę 51 (kg) bo wróciłam z Włoch i jadłam gluten i od razu przytyłam. Ma to dla mnie znaczenie, mam wagę w domu więc sprawdzam ile ważę, ale nie jest to dla mnie wyznacznik bo tak naprawdę to w lustrze widzisz efekty, a nie na wadze. Często możesz nawet nie schodzić z wagi, ale już widać efekty na ciele bo ta waga idzie w mięśnie w nie w tłuszcz - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

W tym samym wywiadzie przyznała, że najlepiej czuje się kiedy waży 49 kilogramów, a jak się okazuje, niejednokrotnie waga w jej domu pokazywała jeszcze mniej, bo 45 kilogramów (ta waga jest za niska!). Ostatnio na swojej relacji na InstaStory Julia Wieniawa zdradziła, że jedzenie glutenu nie jest już dla niej żadnym problemem, a dzięki okienku żywieniowemu jakie stosuje - czyli niejedzeniu od godziny 18 lub 19 do godziny 9, a nawet 10, może jeść co chce i codziennie budzić się z płaskim brzuchem, bez odmawiania sobie swoich ulubionych potraw.

Julia Wieniawa waży pomiędzy 45 a 51 kg i wygląda świetnie! Warto jednak wziąć sobie do serca słowa aktorki i pamiętać, że to nie waga powinna być naszym wyznacznikiem, a to, co widzimy w lustrze i jak się ze sobą czujemy.

East News

Julia Wieniawa przyznała, że teraz przyda jej się jeszcze więcej wysiłku fizycznego. Aktorka uwielbia aktywny tryb życia i nawet otworzyła swoją własną markę z ubraniami do ćwiczeń.

Aktorka może pochwalić się naprawdę piękną figurą.