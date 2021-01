Julia Wieniawa schudła podczas pandemii! Jedna prosta zasada pomogła jej uzyskać efekt 

Julia Wieniawa należy do grona najpiękniejszych polskich aktorek. Młoda gwiazda zachwyca swoją urodą i idealną sylwetką! Ale jak wiadomo, piękna figura nie bierze się znikąd i trzeba nad nią pracować. Teraz na InstaStory aktorki pojawiło się nagranie, na którym gwiazda zdradziła sekret swojej diety. Wystarczy stosować się do jednej prostej zasady. Zobaczcie, co dokładnie robi Julia Wieniawa!

Zobacz także: Julia Wieniawa rozwiewa wątpliwości na temat ślubu z Nikodemem Rozbickim!

ZOBACZ WIDEO Nowa sypialnia Julii Wieniawy to majstersztyk! Aktorka wprowadziła się już do nowego mieszkania i pokazała kolejne pokoje 00:56

Julia Wieniawa zdradziła sekret swojej diety

O sylwetce jaką może się pochwalić Julia Wieniawa, marzy chyba niejedna kobieta. Oczywiście jest to efekt przede wszystkim zdrowej diety i treningów. Gwiazda bardzo dba o to, aby w jej jadłospisie gościły tylko pełnowartościowe, zdrowe posiłki, a poza tym jest fanką siłowni i jogi. Jak przyznała aktorka w swojej relacji na InstaStory, korzysta również z diety pudełkowej, jednak jest to bardziej dodatek do tego, co gotuje na co dzień. Oprócz tego gwiazda zażywa również wiele suplementów i witamin, dzięki czemu czuje się naprawdę rewelacyjnie.

Ale to jednak nie wszystko. Julia Wieniawa podzieliła się z fanami pewną zasadą, do której od pewnego czasu zaczęła się stosować. Chodzi mianowicie o post przerywany. Aktorka zaznaczyła, żeby nie zrozumieć jej źle, bo nie chodzi o całkowite głodzenie się, dlatego dokładnie wytłumaczyła, o co w tym chodzi.

Głodówki przerywane są bardzo zdrowe. Na czym to polega - ja stosowałam 16/8, czyli przez osiem godzin jadłam trzy posiłki - śniadanie, obiad i kolację, np.: do godziny 18 - 19. Potem szłam spać i ten głód, który tam troszkę dawał we znaki, ja po prostu przesypiałam. Rano wstawałam i koło godziny 9 - 10, jadłam śniadanie. Dzięki temu moje MMC miało czas, żeby wyczyścić jelita, żeby te jelita miały miejsce na kolejny posiłek. Dzięki tej diecie intermittent fasting, bo tak to się nazywa poprawnie, po pierwsze wstawałam z płaskim brzuchem codziennie. Po drugie mogłam nagle jeść gluten, w ogóle nic mi się nie działo po glutenie. Nagle po prostu mogłam jeść co chcę, tylko po prostu trzy razy dziennie z tym okienkiem żywieniowym. To jest moje odkrycie roku - powiedziała Julia Wieniawa.

Spodziewaliście się, że taka prosta zasada pozwala na tak wspaniałe rezultaty? Co myślicie o takiej diecie?

Instagram

Oczywiście nawet przy poście przerywanym, nie należy zapominać o zdrowych posiłkach, aby potem można było się pochwalić tak rewelacyjną figurą, jaką ma Julia Wieniawa!