Julia Wieniawa znów chce naśladować Hailey Bieber? Wpadła na nowy pomysł, a fani ją poparli

Julia Wieniawa nie przestaje zaskakiwać swoimi stylizacjami! Jeśli szukacie modnych butów na nadchodzącą jesień, zainspirujcie się stylem aktorki, która tym razem wybrała botki rodem z westernu. Kowbojki , które nosi Julia Wieniawa, to największy hit sezonu! Sprawdziliśmy, ile kosztują i gdzie je można kupić. Kowbojki to prawdziwy must- have sezonu jesień -zima 2019/2020 Julia Wieniawa doskonale wie, co w danym sezonie należy mieć w szafie, żeby być w trendach. Isabel Marant, Haider Ackerman, Attico czy Philipp Plein to tylko niektórzy spośród topowych projektantów lansujących w swoich jesiennych kolekcjach kowbojki. Julia Wieniawa pokazała ostatnio na swoim Instagramie bardzo oryginalną stylizację, a naszą uwagę przyciągnęły czarno-białe kowbojki w łaty. Zobaczcie, gdzie kupiła swoje wystrzałowe botki! Wyświetl ten post na Instagramie. Warsaw. Post udostępniony przez Julia Wieniawa-Narkiewicz (@juliawieniawa) Wrz 7, 2019 o 7:52 PDT Influencerka inspiruje swoim stylem miliony dziewczyn w całej Polsce. Tym razem postawiła na look w wersji vintage. Dżinsy rurki, T-shirt i ulubioną ostatnio kurtkę skórzaną z szafy swojej mamy uzupełniła wyszukanymi dodatkami. Wśród nich znalazły się: pasek Gucci, okulary Louis Vuitton i oczywiście stylowe kowbojki! Gwiazda uwielbia eksperymentować: zestawia luksusowe marki z sieciówkami, ubraniami vintage ale równie bardzo często wybiera polskie marki. Tak właśnie jest w tym przypadku, bo kowbojki to projekt znanej polskiej marki…....