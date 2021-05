Julia Wieniawa pokazała za dużo? Jej skąpy kostium kąpielowy podzielił internautów

Julia Wieniawa zaprezentowała się w kolejnej, fantastycznej stylizacji, a my nie możemy oderwać wzroku od jej butów! To absolutny must have na lato, który dostaniecie w super cenie w popularnej sieciówce.

Julia Wieniawa ma w swojej garderobie prawdziwe modowe perełki od znanych światowych projektantów, ale w jej szafie nie brakuje także fantastycznych propozycji z popularnych sieciówek. Tym razem gwiazda pochwaliła się modnymi butami z CCC, które pochodzą z najnowszej kolekcji od Jenny Fairy. Ten oryginalny obcas skradł nasze serca i jesteśmy pewni, że spodoba się również Wam. Zobaczcie sami! Zobacz także: Najmodniejsze sukienki na wiosnę i lato w stylu Julii Wieniawy z Reserved, Mohito i Sinsay. Odmienią Twoją szafę! Julia Wieniawa w fantastycznych butach na lato. Dostaniecie je w CCC Julia Wieniawa należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. 22-letnia aktorka ma świetne wyczucie stylu i doskonale odnajduje się w casualowych, sportowych, jak i eleganckich stylizacjach. Każda stylowa propozycja od Julii Wieniawy to absolutny hit, bo gwiazda doskonale orientuje się w najnowszych trendach. Tym razem aktorka zdecydowanie postawiła na elegancję. Gwiazda w swojej najnowszej stylizacji wybrała beżowy top, do którego założyła marynarkę i szerokie spodnie, również w odcieniach beżu. Kontrast w najnowszym total looku gwiazdy stanowią genialne buty w czarnym kolorze. Są to sandały z zakrytymi palcami i ostrym noskiem. Dodatkowo uwagę zwraca oryginalny odwrócony obcas, który łączy się z grubszym paskiem przy pięcie. My nie możemy oderwać od nich wzroku! Jak już wspomnieliśmy, buty, które zaprezentowała Julia Wieniawa dostaniecie w sklepach CCC i na stronie ccc.eu. Ich cena również zdecydowanie zachęca do zakupu, bo zapłacicie za nie tylko 129,99 złotych. Sandały z zakrytymi palcami od Jenny Fairy dostaniecie również kolorze białym oraz w odcieniu miedzi. Fantastycznym dodatkiem uzupełniającym całą stylizację Julii Wieniawy,...