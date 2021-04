Julia Wieniawa z torebką za prawie 12 tys. złotych! Ten model pokochała sama Hailey Biber!

Julia Wieniawa zamieściła relację, w której pochwaliła się swoją nową "zdobyczą". Gwiazda marzyła o dokładnie tej torebce od dłuższego czasu, a do zakupu zainspirowała ją ikona stylu - Hailey Bieber. Ten model to absolutny hit tego sezonu, ale niestety nie należy do najtańszych. Torebka będzie jednak idealnym dodatkiem do najmodniejszych wiosennych i letnich stylizacji. Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa z hitową torebką za prawie 12 tys. złotych!

Styl Julii Wieniawy jest uwielbiany przez tysiące internautek. Aktorka często zamieszcza relacje na swoim Instagramie, na których możemy zobaczyć jej nowe, genialne total looki. Chętnie dzieli się też ze swoimi fankami nowymi elementami garderoby, które udało jej się zakupić.

Ostatnio szafa gwiazdy powiększyła się o fantastyczną torebkę w odcieniu zieleni. Okazało się, że Julia Wieniawa od dawna o niej marzyła, bo zobaczyła ją u żony Justina Biebera, Hailey Bieber, która jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie.

Jest, dotarła, będę ją nosić do zielonych butów. Podpatrzyłam ją kiedyś u Hailey Biber - mówiła w relacji podekscytowana Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa już zdążyła zaprezentować swoją nową torebkę w kilku stylizacjach. Najpierw dopasowała ją do niebieskiego kompletu dresowego i biało-zielonych sportowych butów.

Instagram/Julia Wieniawa

Następnie Julia zaprezentowała się w sweterku pasującym do koloru torebki oraz wygodnych jeansach z wysokim stanem. Do zestawu dobrała wspomniane wcześniej buty sportowe.

Nowa torebka Julii Wieniawy, to model "Padded Cassette" od Bottega Veneta, ozdobiony charakterystyczną dla marki plecionką. Aby ją mieć w swojej garderobie, trzeba się jednak liczyć ze sporym wydatkiem, ok. 11 800 złotych.

Mat. prasowe

Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy skusicie się na taki model!