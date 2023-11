Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych aktorek młodego pokolenia. 20-latka dopiero co zakończyła zdjęcia na planie seriali "Za marzenia" i "Zawsze warto", a już chwilę później wsiadła do samolotu, aby zdążyć na plan kolejnej produkcji. Jak już wiadomo, aktorka zagra w najnowszym filmie Patryka Vegi. Ale czy jest to jej jedyna "zagraniczna" produkcja? Przeczytajcie!

Julia Wieniawa i Enrique Arce pracują razem!

Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" dostała kolejną szansę od Patryka Vegi. Reżyserowi "Kobiet mafii" tak bardzo spodobała się jej rola córki Bogusława Lindy, że postanowił jeszcze raz zatrudnić młodziutką gwiazdę. Tym razem zdjęcia do najnowszego filmu reżysera kręcone są w Bangkoku. Julka na bieżąco relacjonuje nam, co dzieje się na planie "Small World".

Dziś rozpoczęliśmy zdjęcia do nowego filmu Patryka Vegi "Small World". Trzymajcie kciuki, bo przede mną spore wyzwanie. Do zobaczenia w kinach! - napisała na Instagramie.

Jednak najnowsze zdjęcie, które Julia udostępniła w sieci mocno zainteresowało fanów. Gwiazda pozuje na nim w objęciach Enrique Arce, znanego z serialu "Dom z papieru". Czy aktorka wystąpi w trzecim sezonie hiszpańskiej produkcji? Jak się okazuje, niestety nie... Arce po raz kolejny został zatrudniony przez polskiego reżysera! Wcześniej mogliśmy go oglądać w "Kobietach mafii 2".

W kogo wcieli się "Arturito"? Tego niestety jeszcze nie wiadomo.

Jestem zazdrosny! Jestem ciekawa efektów. Zapowiada się ciekawie. Bella ciao! Nono gratuluję ten aktor w Hiszpanii robi furorę. Julia Wieniawa jestem dumna! Brawo! - pisali fani.

Najnowsza produkcja Vegi ma opowiadać o procederze handlu dziećmi. Zdjęcia mają być kręcone dodatkowo w Rosji, Anglii i RPA.

Julia Wieniawa z reżyserem

