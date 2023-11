Julia Wieniawa ma swoje 5 minut w show-biznesie. 20-latka gra w serialach "Rodzinka.pl", "Zawsze warto", a już niedługo pojawi się w kolejnym filmie Patryka Vegi! Młoda aktorka cieszy się wielką popularnością, co przekłada się na liczne kontrakty reklamowe. Często promuje różne marki w social mediach, które, jak się okazuje, niezbyt wysoko ceni...

Julia Wieniawa ostro o Instagramie

Gwiazda jest bardzo aktywna w social mediach. Prowadzi konto na Instagramie, gdzie może pochwalić się wielką liczbą fanów. Julkę obserwuje już ponad milion osób. Tylu fanów nie ma nawet Jessica Mercedes! Każde zdjęcie Wieniawy jest szeroko przez nich komentowane. Wielbiciele aktorki chcą wiedzieć, co słychać u gwiazdy, gdzie się ubiera, co lubi jeść. 100 tysięcy polubień pod fotką? Żaden problem!

Aktorka wzięła ostatnio udział w "Przesłuchaniu" Radia Eska. Musiała odpowiedzieć na nieco krępujące pytania, m.in. "czy pod prysznicem zerkasz w dół czy się wstydzisz?". Wieniawa odparła, że się wstydzi ;)

Na kolejne odpowiedziała w zaskakujący sposób. Gdy dziennikarz spytał, co jest najbardziej płytkie w życiu, odparła:

Instagram - wyznała Julia.

Co na to milion jej fanów? Wieniawa codziennie dostarcza im nowe fotki. Trzeba jednak przyznać, że publikuje zdjęcia swoich stylizacji i zawodowe. Unika na Instagramie tematów prywatnych, choć to on budził ostatnio najwięcej emocji...

Julia Wieniawa i Antek Królikowski

Julia Wieniawa od kilku tygodni jest singielką. Gwiazda po dwóch latach związku rozstała się z Antkiem Królikowskim. Para miała ponoć inne priorytety życiowe. W wywiadzie dla Vivy! mówiła:

Nie będę odpowiadać, czy żałuję, czy nie, bo nie mam na to ochoty. Z Antkiem się przyjaźnię. To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto. Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie - przyznała gwiazda.

Niedawno pojawiły się plotki, że młoda aktorka spotyka się z Baronem z Afromental! Wcześniej mówiło się o jej sympatii do Nikodema Rozbickiego. Chwilowo temat związków Julii Wieniawy chyba przygaśnie, bo aktorka wyjechała z Polski na plan filmowy. Co pokazała na... Instagramie oczywiście:)

Julię Wieniawę na Instagramie obserwuje ponad 1 mln fanów.

Gwiazda uważa jednak, że aplikacja jest "płytka".

