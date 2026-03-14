Wiosna przyniosła u Julii Wieniawy konkretną zmianę wizerunku. Artystka wybrała się do jednego z renomowanych warszawskich salonów fryzjerskich, by poddać się najmodniejszemu cięciu tego sezonu. Julia relacjonowała na bieżąco swoją wizytę u fryzjera, a efekt mówi sam za siebie. Zobaczcie sami!

Wiosenna metamorfoza Julii Wieniawy

Wieniawa od lat łączy różne projekty i jednocześnie dba o obecność w mediach społecznościowych. Pojawia się w polskich produkcjach filmowych, a także nieustannie rozwija swoją karierę muzyczną. Wieniawa jest również jurorką w "Mam Talent". W tym rytmie wizerunek jest częścią jej codzienności.

Czując nadchodzące wiosnę, Julia Wieniawa postanowiła nieco odświeżyć swój look, decydując się na mocne cięcie. Zdecydowała się na butterfly cut, które powraca trendami do lat. 90. W tym wariancie liczy się warstwowe strzyżenie, dające efekt lekkości i ruchu na długościach, a całość jest budowana tak, by pasma układały się w charakterystyczny kształt.

Aktorka relacjonowała cały przebieg metamorfozy na Instagramie. Zwróciła się również do fanów.

Kocham tę fryzurę. Słuchajcie, zrobiliśmy taką troszeczkę krótszą tu grzyweczkę, zobaczcie, jak to się prezentuje pięknie z boku. No uwielbiam ten kształt, takie trochę najntisy. Kolor zostawiamy ten sam, czyli właściwie mój naturalny, bo jakoś tak służył mi ostatnio opowiadała z podekscytowaniem na InstaStories.

"Butterfly cut" w wydaniu Julii Wieniawy robi ogromne wrażenie

"Butterfly cut" jest opisywane jako fryzura, która pasuje niemal do każdego typu urody oraz kształtu twarzy. To między innymi dlatego tak często wraca jako wybór na wiosenne odświeżenie. Jest jednak jeden warunek: długość. Przy krótszych włosach nie da się uzyskać efektu warstw, bo zbyt krótkie pasma nie pozwolą na zbudowanie charakterystycznego cieniowania.

Julia Wieniawa postawiła też na elementy, które definiują ten trend: „curtain bang” oraz cieniowanie. Dzięki temu zmiana jest widoczna, ale nadal wpisuje się w jej dotychczasowy styl.

Jak podoba się Wam jej odświeżona fryzura? Zobaczcie najnowsze zdjęcia.

Relacja Julii Wieniawy, fot. Instagram@juliawieniawa

Relacja Julii Wieniawy, fot. Instagram@juliawieniawa