Julia Wieniawa zaatakowana przez fankę: "Nosek sobie zrób, bo garba masz". Odpowiedziała!

Julia Wieniawa należy do grona jednych z najbardziej naturalnych i najpiękniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. Aktorka zachwyca nieskazitelną cerą, fenomenalną sylwetką, którą zawdzięcza regularnym ćwiczeniom i przerywanemu postowi, a także pięknie lśniącymi włosami, czy regularnymi rysami twarzy. Niestety, aparycja gwiazdy "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" nie wszystkim się podoba i pomimo iż artystkę śledzą na Instagramie niemal dwa miliony wiernych fanów, nie brakuje też hejterów, którzy niemal na każdym kroku starają się wbić jej szpilkę. Tym razem jedna z internautek postanowiła w ostrych słowach wyśmiać nos Julii Wieniawy. Aktorka nie wytrzymała. Julia nie tylko udostępniła wiadomość od złośliwej fanki, ale postanowiła na nią odpowiedzieć.

Fanka krytykuje nos Julii Wieniawy

Jak się okazuje, mimo ogromnej ilości fanów, Julia Wieniawa spotyka się nie tylko z miłymi słowami, ale również z hejtem. Tym razem aktorka postanowiła zrobić coś, czego zazwyczaj unika i udostępnić prywatną wiadomość, jaką otrzymała od złośliwej internautki. Kobieta zasugerowała, że ciemnowłosa piękność powinna zdecydować się na operację nosa. Słowa użytkowniczki Instagrama okazały się tak oburzające, że artystka nie wytrzymała i postanowiła opublikować treść wiadomości.

Nosek kochana sobie zrób, bo garba masz, ale nie mówię tego złośliwie, tylko widać to w story i średnio wygląda do Twojej pięknej buzi. Pozdrawiam i całuję - napisała do Julii jedna z Internautek.

Reakcja Julii Była natychmiastowa.

Przynajmniej nie mówi tego złośliwie... LOL - napisała aktorka, publikując treść uszczypliwej wiadomości.

Instagram

Nie trzeba było długo czekać, by po udostępnieniu konwersacji z internautką, aktorkę zalała fala prywatnych wiadomości od fanów, wspierających swoją idolkę.

Dzięki za wiadomości wsparcia. Spokojnie, tamten komentarz mam głęboko w D. Kocham mój garbaty nosek. Wstawiłam to po postu aż niedowierzaniem jak ludzie mają mało w głowie - napisała na InstaStories Julia Wieniawa.

Jak widać Julia Wieniawa zdecydowanie należy do zwolenniczek naturalnego piękna. Aktorka zaapelowała też do swoich fanów, by nie tylko pokochali siebie, ale tak jak ona, nie przejmowali się kąśliwymi atakami hejterów.

Pozdrawiam wszystkich, którzy mają lub mieli jakiekolwiek kompleksy. Pokochajcie swoje "niedoskonałości" i zamieńcie je w atut! Bycie sobą jest sexy! - dodała Wieniawa.

Trzeba przyznać, że Julia Wieniawa z niezwykłą klasą poradziła sobie z kąśliwą uwagą fanki na temat swojej aparycji. Przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy aktorka zmaga się z hejtem dotyczącym wyglądu jej nosa.

Instagram

Julia Wieniawa w ciągu ostatnich lat zyskała ogromną rozpoznawalność i stała się jedną z najbardziej wpływowych gwiazd w polskim show-biznesie. Niestety, aktorka pomimo wielu zachwytów ze strony fanów, musi mierzyć się również z wieloma negatywnymi opiniami.

Instagram

Aktorka wyznała, że kocha swój garbaty nos, tak chętnie wyśmiewany przez internautów. Jednocześnie Julia zachęca fanów, by przerodzili swoje kompleksy w swoje największe atuty.