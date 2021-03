Julia Wieniawą chudnie w oczach. Nowa figura to zasługa przerywanego postu. Inne gwiazdy też go stosują

Julia Wieniawa uznawana jest za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Artystka zachwyca nie tylko niezwykłą naturalnością, lśniącymi ciemnymi włosami, idealną cerą i szczerym uśmiechem, ale także fenomenalną figurą. Jak się okazuje jej idealna sylwetka to nie tylko zasługa dobrych genów czy ćwiczeń ale przede wszystkim popularnej diety. Okazuje się, że gwiazda "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" stosuje popularny wśród celebrytek przerywany post. Na czym polega i czy jest bezpieczny dla zdrowia? Jego efekty są powalające!

Sekret diety Julii Wieniawy: gwiazda stosuje przerywany post

O sylwetce, jaką może się pochwalić Julia Wieniawa, marzy chyba niejedna kobieta. Ale jak wiadomo, smukłe nogi, jędrna pupa, płaski brzuch i talia osy nie biorą nie z niczego. Artystka stawia bowiem na regularne, wyczerpujące treningi, taniec, a także jogę. Co więcej, w swoim nowym apartamencie urządziła sobie nawet imponującą siłownię. To jeszcze nie wszystko. Aktorka bardzo dba o to, co ląduje na jej talerzu. I choć Julka od czasu do czasu pozwala sobie na małe odstępstwa od diety, jak słodycze, czy jej ukochana pizza, to na co dzień stara się unikać większych ilości węglowodanów, a także glutenu.

Julia Wieniawa chętnie korzysta również z diety pudełkowej, która, jak sama przyznaje, nie jest podstawą jej jadłospisu, lecz jedynie uzupełnieniem dań, jakie gotuje artystka. Ukochana Nikodema Rozbickiego podkreśla, że chętnie sięga również po rozmaite suplementy diety.

Ja bardzo dbam o swoje zdrowie. Kto mnie zna, to wie, że jestem freakem zdrowotnym i biorę bardzo dużo suplementów. I mega lepiej się teraz czuję – przyznała jakiś czas temu na InstaStories Julia Wieniawa. Kiedyś miałam pudełka, ale teraz zamówiłam dietę pudełkową wegetariańską. Traktuje je jako suplement do tego co gotuję, albo jak nie gotuje, to jem pudełko, zresztą z Nikodemem na pół, więc to nie jest tak, że trzymam restrykcyjną dietę – dodała.

Co ciekawe, choć Julia od zawsze zachwycała fenomenalną figurą, jej fani zauważyli, że ostatnio jeszcze bardziej schudła. Okazuje się, że aktorka postanowiła spożywać mniej posiłków, niż zalecają wszystkie firmy cateringowe i zamiast jeść pięć razy dziennie, spożywa tylko trzy posiłki.

By tego było mało, Julia zaczęła stosować także popularny wśród gwiazd przerywany post. Choć aktorka podkreśla, że głodzenie się nie jest dobrym pomysłem, metoda przerywanego postu sprawiła, że nie tylko czuje się lepiej, szybciej chudnie, to jeszcze zawsze budzi się z idealnie płaskim brzuchem.

Post przerywany: na czym polega ulubiona dieta gwiazd?

Post przerywany to ulubiona metoda gwiazd. Dieta nazywana jest również "okienkiem żywieniowym" czy dietą IF (ang. Intermitten Fasting). Co ciekawe, podczas postu przerywanego najważniejsze nie są kalorie, gramatura posiłków, czy eliminacja niektórych grup pokarmowych, lecz wyznaczenie sobie odpowiednich godzin jedzenia. Stosując tę dietę, w ciągu doby wyznaczamy sobie przedział czasowy, kiedy możemy spożywać pokarmy oraz odpowiednio długą przerwę pomiędzy ostatnim a pierwszym posiłkiem następnego dnia.

Najpopularniejszą odmianą "okienka żywieniowego" jest jego wersja nazywana 16:8, która oznacza, że przerwa pomiędzy kolacją a śniadaniem następnego dnia wynosi szesnaście godzin. Stosując się do tej zasady warto jednak pamiętać o tym, że by unikać przetworzonej żywności, fast foodów, dużej ilości cukru oraz soli. To właśnie metoda 16:8 jest ulubionym wariantem Julii Wieniawy.

Sama słyszałam wiele o tym poście przerywanym. Sama byłam sceptycznie nastawiona, bo myślę głodzić się, to chyba nie jest spoko?”, ale okazuje się, że głodówki przerywane są bardzo zdrowe. Na czym to polega? Są oczywiście różne metody. Ja stosowałam 16:8, czyli przez osiem godzin jadłam te trzy posiłki, czyli śniadanie, obiad, kolację, np. do godz. 18-19, potem szłam spać i ten głód, który troszkę dawał się we znaki ja po prostu przesypiałam. Rano wstawałam i ok. 9-10 jadłam śniadanie […] Dzięki tej diecie po pierwsze wstawałam z płaskim brzuchem codziennie. Po drugie nagle mogłam jeść gluten, mimo że mam lekką nietolerancję. Nagle mogłam jeść, co chcę trzy razy dziennie w taki „okienkiem żywieniowym – podkreśla Julia Wieniawa.

Ta metoda jest popularna także wśród wielu innych gwiazd. Oto niektóre z nich:

Jennifer Aniston od lat stosuje post przerywany. Aktorka szczególnie upodobała sobie wersję 16:8. Gwiazda podkreśla, że choć na co dzień pości, to w niedzielę pozwala sobie na dietetyczne ustępstwa. Swoją świetną figurę zawdzięcza również aktywności fizycznej.

Znana z postaci kultowej "Legalnej Blondynki" Reese Witherspoon również uwielbia przerywany post w wersji 16:8. To właśnie dzięki niemu w wieku 44 lat nadal zachwyca wszystkich figurą, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka.

W przerywanym poście zakochała się także Kourtney Kardashian, która ostatni posiłek spożywa o godzinie 19:00. Z kolei śniadanie siostra Kim Kardashian je zawsze po porannym treningu, czyli ok. 10:30 lub 11 rano.

Do grona miłośników przerywanego postu należą również mężczyźni z pierwszych stron gazet, To dzięki "okienku żywieniowemu" Chris Pratt, gwiazdor "Strażników Galaktyki" odpowiednio schudł do roli superbohatera.

W polskim show biznesie największą popularyzatorką przerywanego postu jest Julia Wieniawa.