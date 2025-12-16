Jeszcze przed świętami odbył się przedpremierowy pokaz filmu "Avatar: Ogień i popiół". Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd polskiego show-biznesu, w tym Julię Wieniawę. Tym razem aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojej 13-letniej siostry Kornelii. Było to pierwsze oficjalne, publiczne wyjście sióstr razem na tego typu wydarzenie. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia, które wywołały niemałe zamieszanie.

Julia Wieniawa z siostrą na premierze filmu "Avatar: Ogień i popiół"

Obecność Kornelii u boku znanej siostry na premierze filmu "Avatar: Ogień i popiół" zaskoczyła wielu fanów i fotoreporterów. To debiut młodej dziewczyny na salonach, który natychmiast wzbudził zainteresowanie mediów. Julia Wieniawa z siostrą przyciągały wzrok nie tylko ze względu na rodzinne podobieństwo, ale również przez swoje stylizacje.

Podczas premiery obie siostry zdecydowały się na luźne, casualowe stylizacje. Julia Wieniawa postawiła na ciemne jeansy, szary sweter i szalik w odcieniu beżu. Całość dopełniała tweedowa kurtka, czarne botki oraz torebka. Jej strój idealnie wpisywał się w klimat wydarzenia.

Kornelia, mimo młodego wieku, również zaprezentowała się stylowo. Wybrała ciemne jeansy, niebieską bluzę i czarną kurtkę. Szczególną uwagę przyciągały puchate nauszniki, czyli dodatek, który nadawał jej stylizacji nieco dziewczęcego charakteru.

Kim jest Kornelia, najmłodsza siostra Julii Wieniawy?

Julia Wieniawa wychowuje się w patchworkowej rodzinie. Ma trzy przyrodnie siostry, z którymi utrzymuje bliskie relacje. Kornelia to najmłodsza z nich, ma 13 lat i jest owocem związku mamy Julii z aktualnym partnerem. Starsza siostra, Wiktoria, urodziła się w 2004 roku.

Julia Wieniawa nie ukrywa swojego zaangażowania w życie sióstr. Szczególnie bliska relacja łączy ją z Alicją Wieniawą-Narkiewicz, która również działa w branży aktorskiej. Alicja, obecnie 22-letnia, występuje w serialu „Czarne stokrotki” .

fot Artur Zawadzki/REPORTER N/z: Julia Wieniawa

