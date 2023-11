Julia Wieniawa niedawno zdradziła, że cierpi na chorobę Hashimoto. W ten sposób odpowiedziała na zarzuty Internautów, którzy twierdzili, że na niektórych zdjęciach ma opuchniętą twarz. Gwiazda w rozmowie z Party.pl wyznała, że od kiedy zdiagnozowano u niej problemy z tarczycą, zaczęła się bardzo interesować tematem zdrowego żywienia i stara się o siebie jeszcze bardziej dbać. Aktorka uważa, że "jelita to twój drugi mózg" i to co jemy ma na nas ogromny wpływ. Zobaczcie, jak Julia Wieniawa odkryła swoje problemy z tarczycą i co radzi innym kobietom... Powiedziała też, jaką dietę stosuje na co dzień i ile razy w tygodniu trenuje!

Reklama

Zobacz także: Nie uwierzycie, co planują zrobić razem Julia Wieniawa i Baron! To kolejny ważny krok w ich związku

EastNews