Julia Wieniawa przytula się z Tymoteuszem Puchaczem. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Od kiedy Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki oficjalnie poinformowali o swoim rozstaniu, w mediach pojawiały się spekulacje o tym, czy aktorka się z kimś spotyka. Na początku grudnia łączona była Tymoteuszem Puchaczem. Jeden z tabloidów poinformował o tym, że gwiazda "Rodzinki.pl" i piłkarz byli widziani razem pod jednym z warszawskich klubów, gdzie Julia Wieniawa "utonęła w jego ramionach". Jednak w swojej wypowiedzi dla "Pudelka" aktorka zdementowała pogłoski. Teraz do sieci trafiły zdjęcia, z których można wnioskować coś innego. Czy były to tylko przyjacielskie przytulaski, czy też Julia Wieniawa i Tymoteusz Puchacz rzeczywiście mają się ku sobie?

Julia Wieniawa wtulona w Tymoteusza Puchacza. Zdjęcia będą wodą na młyn plotek

Zdjęcia, które opublikowano, pokazują Julię Wieniawę wraz z grupą znajomych podczas imprezki w jednym z klubów w Warszawie. Wśród nich jest nikt inny, jak właśnie Tymoteusz Puchacz. Na kilku ujęciach widać aktorkę i piłkarza w trakcie konwersacji. Sportowiec opowiada o czymś, żywo gestykulując. Stojąca obok Julia Wieniawa zanosi się od śmiechu. Wreszcie poważnieje, a piłkarz wyciąga do niej ramiona w wymownym geście, zapraszając, by się przytuliła. Aktorka rzeczywiście to robi i razem stoją przez pewien czas, wtuleni. Można to zobaczyć na wspomnianych zdjęciach.

Zdjęcia pochodzą z początku grudnia i wiele wskazuje na to, że mogą to być właśnie ujęcia, o których była mowa w głośnym artykule "Twojego Imperium". Jednak właśnie krótko po tym Julia Wieniawa zapewniła, że nie spotyka się z Tymoteuszem Puchaczem, prosząc by nie szukać sensacji na siłę. Teraz jednak, kiedy do sieci trafiły zdjęcia aktorki i sportowca przytulających się, prawdopodobnie nie wszyscy wierzyć będą słowom gwiazdy "Rodzinki.pl".

Dla wielu fanów Julii Wieniawy wieści o tym, że miałaby spotykać się z Tymoteuszem Puchaczem mogły być sporym zaskoczeniem, szczególnie że na imprezę urodzinową z okazji 30-lecia telewizji Polsat aktorka przyszła ze swoim oficjalnie byłym partnerem. Jednak z relacji fotoreporterów wynika, że gwiazda i jej eks-chłopak zachowywali się właściwie tak, jakby do siebie wrócili. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki przytulali się, całowali i chodzili za rękę nieszczególnie to ukrywając.

Uważacie, że uściski Julii Wieniawy z Tymoteuszem Puchaczem, który wcześniej zdradzał nią zainteresowanie, maja charakter przyjacielski?