Julia Wieniawa zaliczyła wpadkę. Teraz tłumaczy się: "Nie jestem kretynką"

Julia Wieniawa i Alek Baron to aktualnie najgorętsza para polskiego show-biznesu. Kiedy w sieci ukazały się ich wspólne zdjęcia z ranki, nie wszyscy uwierzyli, że parę rzeczywiście coś łączy. Sam lider zespołu Afromental mówił, że to tylko przyjaźń i praca nad muzycznym projektem. Jednak po publikacji podobnych fotek z wakacji już nikt nie ma wątpliwości, że są razem. I choć jeszcze oficjalnie nie potwierdzili swojego związku, w Internecie zostawiają mnóstwo dowodów sugerujących, że to wielka miłość! Julia Wieniawa zagrała w teledysku z Baronem Poznali się przez wspólnych znajomych - tak twierdziła ich znajoma w rozmowie z "Faktem". Ale już ponad rok temu Julka miała okazję pracować z zespołem Afromental. Młoda aktorka wystąpiła w teledysku do utworu "Zaufaj", który promował film z jej udziałem "Kobieta sukcesu". Niedawno zespół opublikował klip do piosenki "Odpowiedz". Julka wrzuciła fragmenty na swoje InstaStories, oznaczyła wszystkich członków popularnej grupy (także Barona) i napisała: Brawo chłopcy! Nowy klip Afromental! Ale sztooooos Baron na pewno doceni wsparcie swojej nowej dziewczyny! W końcu Julkę obserwuje już 1,1 mln użytkowników! Julka Wieniawa w teledysku do piosenki Zaufaj. Nowy klip zespołu Afromental! Julka i Alek niedawno spędzili wspólnie wakacje. Zobacz także: Baron zdradził, co go łączy z Wieniawą. To coś więcej niż przyjaźń?!