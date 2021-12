Julia Wieniawa świętuje 23. urodziny! Pokazała zaskakujące zdjęcia z przeszłości

Julia Wieniawa skończy dopiero 21 lat a już ma na koncie tak wiele sukcesów! Debiutująca zaledwie kilka lat temu w "Rodzince.pl" aktorka, aktualnie zgarnia intratne propozycje filmowe, media pilnie obserwują jej miłosne podboje, a na Instagramie śledzi ją ponad milion osób. Julia oprócz sympatii fanów i talentu ma szczęście również do przyjaciół! To oni postanowili hucznie świętować jej urodziny i zorganizowali imprezę niespodziankę! Pojawiły się na niej również znane koleżanki solenizantki! Zobacz także: Różowy płaszcz Julii Wieniawy to hit! Wiemy, gdzie kupić identyczny Urodzinowa niespodzianka dla Julii Wieniawy Julia Wieniawa obchodzi urodziny 23. grudnia, jednak jej znajomi postanowili urządzić jej niespodziankę już kilka dni wcześniej. W tajemnicy zgromadzili się w jej mieszkaniu, przystrajając odpowiednio wnętrza. Niczego nie spodziewająca się Julia wróciła do domu w towarzystwie znajomego, a wtedy zaskoczyło ją "Sto lat" odśpiewane przez kilkanaście najbliższych jej osób! Na urodzinach aktorki pojawiły się także jej znane koleżanki z branży, m. in. Weronika Rosati oraz Ada Fijał. Julia pochwaliła się niespodzianką na swoim Instastory. Zobaczcie, jak wyglądały jej 21. urodziny! Tacy przyjaciele to skarb! Zobacz także: Julia Wieniawa dołączy do obsady w kolejnych częściach "365 dni"? Zobacz co napisała Blanka Lipińska! Solenizantka pokazała również film urodzinowy, który wymyśliła dla niej mama! Montażem wideo zajęła się sama Ada Fijał! Oto efekt: Wyświetl ten post na Instagramie. Mam...