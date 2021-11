Julia Wieniawa wyjaśnia tajemnicę swojego podwójnego nazwiska! 

Julia Wieniawa pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o relacji ze swoim ojcem! Aktorka jest córką Konrada Wieniawy-Narkiewicza oraz Marty Wieniawy. Do tej pory niewiele mówiła o ojcu w mediach, zapytana dlaczego, odpowiedziała: Dlatego, że nikt o niego nie pytał! - zażartowała w wywiadzie dla Gali. Jakim ojcem jest Konrad Wieniawa-Narkiewicz? Zobacz także: Ojciec Julii Wieniawy jest mega przystojniakiem! Aktorka pierwszy raz pokazała zdjęcie z tatą Julia Wieniawa o relacjach z ojcem, Konradem Wieniawą-Narkiewiczem Rodzice Julii Wieniawy, Marta Wieniawa i Konrad Wieniawa-Narkiewicz nie są razem, jednak utrzymują dobre relacje. Mama aktorki na co dzień zajmuje się reprezentowaniem interesów zawodowych córki. A jak wyglądają relacje Julii z ojcem? Jak większość dzieci rozwiedzionych rodziców spędzałam z nim czas co dwa tygodnie. Ale im jestem starsza, tym mamy lepszy kontakt. Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę. - powiedziała w wywiadzie dla Gali Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest znanym plastykiem, a także nauczycielem malarstwa, grafiki i rzeźby. Studiował na ASP w Łodzi i Poznaniu. Sześć lat temu otrzymał Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Julia nie ukrywa, że ojciec ją bardzo inspiruje: Myślę, że to po nim mam artystyczną duszę i mnóstwo empatii. Zawsze stoi za mną murem. Powtarza, żebym nie zapominała o wartościach, które wyniosłam z domu. Trudno się dziwić! Taka córka to duży powód do dumy. Julia nie jest jednak jedynaczką. Ma jeszcze trzy przyrodnie siostry , Alicję Wieniawę-Narkiewicz oraz Wiktorię i Kornelię Parzyszek. Julia podkreśliła, że ojciec bardzo ją wspiera i jest dumny z jej osiągnięć: Cieszy się z moich sukcesów....