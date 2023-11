Wszystko wskazuje na to, że Julia Wieniawa przeżywa cięższy okres. A to za sprawą choroby. Poinformowała o niej swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie i poznajcie szczegóły.

Julia Wieniawa na temat choroby

W ostatnim czasie sporo się działo w życiu popularnej gwiazdy. Jakiś czas temu wszyscy mówili o nowej roli Julii Wieniawy. Wówczas okazało się, że już niedługo zobaczymy ją w programie "Mam Talent". Właśnie dlatego aktorka przed naszą kamerą zdradziła, jaką będzie jurorką. Następnie z kolei wokalistka udała się na bajeczne wakacje do Indonezji. Teraz jednak czekał ja brutalny powrót do rzeczywistości.

Julia Wieniawa Instagram@juliawieniawa

Okazuje się, że po powrocie Julii Wieniawy z Indonezji, ta miała ręce pełne roboty. Gwiazda Odwiedziłam The Office PL, co nie spotkało się z dobrym odbiorem, bo pod jej instagramowym postem posypały się krytyczne komentarze. Chwilę potem aktorka poinformowała z kolei, że... walczy z chorobą!

Julia Wieniawa Instagram @juliawieniawa

Wówczas na instagramowym profilu Julii Wieniawy wylądowało wymowne zdjęcie.

Walczę z chorobą już trzeci dzień. Dawno mną tak nie trzepało. Uważajcie na siebie, szaliczki noście napisała.

Wszystko wskazuje więc na to, że mroźna, polska pogoda dała jej się we znaki. Życzymy więc szybkiego powrotu do zdrowia.